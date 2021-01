I Vincitori e Premi speciali X Edizione CortoDino De Laurentiis Film Festival

Si è conclusa la decima edizione di CortoDino De Laurentiis, con la visione in streaming, incontri e premi speciali. Ottantatré film selezionati in concorso, su 3200 film iscritti, provenienti da tutto il mondo e una giuria formata da professionisti di cinema italiani e stranieri tra cui Gianfranco Pannone, Juliet Esey Joseph, Kassim Yassin, presieduta dall’attrice napoletana Nunzia Schiano. Numerosi gli incontri d’autore tra cui citiamo Marco Risi, Claudio Noce e don Luigi Ciotti, tra i premiati speciali Claudia Gerini, Luca e Carlo Verdone, Franco Nero, Alvaro Vitali, Fabio Schifino per il cortometraggio “My Dolly”. “CortoDino De Laurentiis” il festival internazionale di cortometraggi, Presidente Onorario Giuliano Montaldo, è promosso dalla associazione “Esseoesse” con il contributo della legge cinema della Regione Campania e con il Patrocinio della Città di Torre Annunziata, fondatore del Festival Filippo Germano, con la direzione artistica di Angela Lucibello e il coordinamento artistico di Francesca Piggianelli.

Miglior corto italiano “Black out” Giuseppe Rasi

Miglior corto internazionale “Nunca te dejé sola” Mireia Noguera

Miglior corto Over italiano “La confessione” Benedicta Boccoli

Miglior corto Over internazionale “La tercera parte” Alicia Albares e Paco Cavero

Miglior documentario ex aequo “Caine” Amalia de Simone

Miglior doc. ex aequo “L’italiano che inventò il cinema” Stefano Anselmi

Migliore corto animazione ex aequo “La grande onda”Luca Rocchi Roma

Migliore corto animazione ex aequo “The N.a.p”. Adolfo di Molfetta

Miglior corto scuola inter. “Camina con mico” Dirigente scuola Raquel Aucejo (Javi Navarro & 3rd grade of the public school c.e.i.p. Serrerìa of Valencia, Spagna)

Miglior corto scuola italiano “Il nascondiglio” di Matteo Macaluso, Saverio Settembrino - Scuola media A.Balletti -RE

Miglior Talento Campano “Una cosa mia” Giovanni Dota

MENZIONI SPECIALI :Migliore sceneggiatura “Lotta per la vita” a Cristian Boragine, migliore fotografia Alpha Premio a Elena Rubashevska/Ucraina, migliore regia per “L’attesa” ad Angela Bevilacqua, migliore attore a Franco Nero per “Il suggeritore-Nil difficile Volenti” di Fabio D’Avino, migliore sceneggiatura “Lotta per la vita” a Cristian Boragine, premio Buon vento a Ludovica Nasti per “Fame” di Giuseppe Alessio Nuzzo

CORTODINO

Festival Internazionale del Cortometraggio Dino De Laurentiis

www.cortodino.it

https://twitter.com/CortoDino