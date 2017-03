I volumi ’Happy Trails’ e ’In rock we trust’: dai chitarristi rock alla musica in Italia, due libri di Max Stefani

Vi segnaliamo un libro di musica scritto da chi di musica DAVVERO se ne intende, Max Stefani. ‘Happy Trails’ è il secondo capitolo dei grandi chitarristi della musica rock, quello USA (anche se sono diventati 6): Duane Allman, Jimi Hendrix, Mike Bloomfield, Jerry Garcia, Jorma Kaukonen, Stephen Stills. Periodo 1960-1975. Ovviamente si parla dei band dove sono passati, quindi Allman Brothers, Paul Butterfield Blues Band, Electric Flag, Grateful Dead, New Riders of The Purple Sage, Jefferson Airplane, Hot Tuna, Buffalo Springfield, CSN&Y….

Come il volume precedente si soffermava su Londra, questo riguarda molto la California. Quindi Hollywood, Laurel Canyon, LSD, Woodstock, la ‘Love Generation’. Insomma l’America degli anni Sessanta/inizio Settanta. Un bel viaggio nel tempo. L’occasione è ghiotta per ricordare anche la disponibilità di ‘In rock we trust’, scritto a uso e consumo di quanti in un modo o nell’altro lavorano o hanno lasciato in qualche modo un segno nella ‘musica’in Italia. E’ la storia dei più importanti giornali, programmi radio e tv, siti web, concerti, festival, locali, negozi di dischi e di strumenti, etichette discografiche, scene musicali (beat, progressive, cantautori, blues, punk, country, grunge…) dal 1950 ad oggi in Italia.

Un’analisi di quanto successo nel mondo della musica in Italia, approfondendo il ‘back stage’, spesso fatto di persone nascoste nell’ombra. Entrambi i volumi costano 29 euro e sono a tiratura super limitata: 1000 copie, per 385 pagine. Non essendo in vendita nelle librerie, si può ordinare il tutto direttamente alla mail del loro autore: max@outsiderock.com