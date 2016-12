Idalberto Fei: a spasso con il teatro di burattini

Idalberto Fei ha cominciato nel 1979, con Maria Giulia Barberini, a fare teatro di burattini e non ha più smesso.

“Qualche volta mi chiedo come mai non siamo riusciti a smettere, credo che la risposta sia nella grande possibilità che offre questo mezzo di esprimere la fantasia e di poterlo fare con pochi – relativamente pochi – mezzi – mi ha raccontato Idalberto - qui, se vuoi mettere in scena l’antico Egitto, basta un fondale dipinto, una sfinge di legno, qualche scampolo di scintillante tessuto, una grande inventiva, molta tenacia, i milioni non servono e comunque nessuno te li darebbe. Ogni volta che partecipo ad un festival o ad una rassegna di burattini o di marionette, rimango colpito dalla enorme distanza che vedo tra un artista ed un altro, mondi di immaginazione e poesia e umorismo lontanissimi ed egualmente affascinanti, il contrario della lamentata globalizzazione”

Per Idalberto Fei raccontare non è una questione di quantità: da Alì e il Serpente primo spettacolo, allestito per un Festival organizzato nei giardini di Castel Sant’Angelo, a Roma alle tribolazioni di un cinese in Cina o La leggenda del Quarto Re Magio, l’operetta La Geisha, melodrammi in miniatura come El retablo de Maese Pedro o L’impresario delle Canarie. Accanto a quest’attività principale, nel 1990 è nata l’iniziativa di una piccola Scuola di teatro di burattini per bambini (ma gli adulti non mancano e sono benvenuti) dove gli allievi possono imparare tutti gli strumenti del mestiere, dalla costruzione alla recitazione all’animazione. La grinta inventiva, la misura dell’avventura, le dinamiche magiche tornano puntualmente a intrecciarsi in ogni sua opera in un’eccezionale visionarietà romanzesca che fa dello scrittore e regista italiano un protagonista della letteratura europea del nuovo secolo.

Il suo gruppo ha sede a Roma, si chiama Il Laboratorio. Il solo modo per vivere la fantasia è viverla. Iscriviti che ti aspetta!