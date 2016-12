Il 1 settembre tornano i CineCocktail a Venezia con Sonia Bergamasco e Studio Universal‏

Definiti "il salotto cinematografico d’eccezione" da La Stampa, "i migliori faccia a faccia del panorama cinematografico" da Cinema Italiano e "tra i migliori eventi della Mostra di Venezia" da Huffington Post, tornano per il quinto anno a Venezia i CineCocktail - Incontri ravvicinati del miglior tipo: cinema, cocktail e chiacchiere in libertà, ideati e diretti dalla giornalista e scrittrice Claudia Catalli.

Ad inaugurare la nuova annata del format, con un appuntamento targato STUDIO UNIVERSAL, sarà la Madrina della Mostra d’Arte Cinematografica di quest’anno: l’attrice Sonia Bergamasco, impegnatissima sul fronte teatrale e reduce dal successo del film-caso dell’anno Quo vado?.

Mission dei CineCocktail è accostare a nomi noti del cinema e dello spettacolo talenti emergenti particolarmente degni di nota che negli anni sono stati "scoperti" proprio da questo format giovane e di successo. Dopo Sara Serraiocco, Greta Scarano e Lorenzo Richelmy, sarà il turno dell’esordiente Valentina Pedicini, regista del corto Era ieri (selezionato alla 31 Settimana della Critica: durante l’incontro sarà proiettata in anteprima una selezione di clip).

Dopo il successo riscontrato lo scorso anno a Venezia con Giancarlo Giannini, Lina Wertmuller, Massimo Wertmuller e Max Croci, i CineCocktail rinnovano con piacere e orgoglio la collaborazione con Studio Universal (Mediaset Premium DT), canale attento alla qualità delle opere proposte e al mondo del cortometraggio, intuendo il più delle volte i grandi nomi del cinema di domani.

Appuntamento il 1 settembre alle ore 18 presso la Terrazza Mediterranea (Lungomare Marconi, Venezia Lido - ingresso libero fino ad esaurimento posti)

"Emoziona pensare di essere già arrivati a spegnere la quinta candelina di un format libero e indipendente, nato proprio alla Mostra di Venezia - dichiara Catalli - L’idea è sempre stata quella di allargare il dibattito sul cinema al pubblico, per creare un momento di incontro e confronto collettivo sulla settima arte aperto a tutti: artisti, critici e appassionati, in un’atmosfera informale in cui non esistono celebrities. Esiste solo la voglia di condividere, scambiare idee esperienze ed opinioni sul cinema in assoluta libertà, senza censure né vippismi, al di qua degli schermi".

Contacts:

press.cinecocktail@gmail.com

www.facebook.com/pages/CineC...

Twitter: @Cinecocktail

Instagram: Cinecocktail