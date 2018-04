Dopo 6 dischi - di cui uno scritto con la poetessa Patrizia Cavalli vincitrice del premio Feltrinelli 2017 - una partecipazione al Festival di Sanremo e importanti collaborazioni come autrice (Tiziano Ferro, Chiara Civello, Ana Carolina tra gli altri) Diana Tejera torna con un nuovo album da solista.

“Mi fingo distratta“ è un trattato semi-serio sull’amore e i suoi accidenti. E’ di amori e disamori, infatti, che si occupa in maniera quasi esclusiva Diana Tejera in questo disco che - come in una piccola enciclopedia sentimentale - analizza, gioca, rimpiange, rilancia e prende in giro l’amore stesso attraverso dodici tracce.

Il titolo non a caso è “Mi fingo distratta”: lo stato mentale di chi suppone un amore naturale e duraturo, consapevole che per preservarlo dall’usura del tempo necessiti di un’attenta distrazione.

Un disco introspettivo ma in costante dialogo con ciò che è esterno al proprio sé: il mondo interiore con le sue complessità da una parte, dall’altra l’osservazione leggera ma mai distaccata dell’esistenza, dei suoi imprevisti, delle relazioni che giorno per giorno vanno costruite e alimentate.

Il disco esce il 13 Aprile per Filibusta Records e sarà anticipato dal singolo "Parentesi di delirio" in uscita il 6 Aprile.