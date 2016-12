IL 36° FANTAFESTIVAL APPRODA A L’ISOLA DEL CINEMA, 19-24 LUGLIO‏

Il 36° FANTAFESTIVAL si sposta dal 19 al 24 luglio nella cornice dell’isola Tiberina nell’ambito dello storico evento dell’estate romana L’Isola del Cinema, dove si terrà martedì 19 luglio alle ore 21:30 presso l’Arena Groupama la cerimonia di premiazione.

Anche quest’anno i film e i cortometraggi in concorso per la 36° edizione della Mostra Internazionale del Film di Fantascienza e del Fantastico si contenderanno i quattro Pipistrelli d’Oro assegnati al Miglior Cortometraggio Italiano, al Miglior Cortometraggio Straniero, al Miglior Lungometraggio Italiano e al Miglior Lungometraggio Straniero.

La giuria di esperti del settore chiamata a decretare i vincitori dell’edizione 2016 è composta da: MARCO ACCORDI RICKARDS (direttore di VIGAMUS, docente universitario, critico videoludico), MAURIZIO CARRASSI (regista e curatore delle attività cinematografiche delle Biblioteche di Roma) e ANTONELLO SARNO (giornalista cinematografico e curatore del programma Supercinema per Canale 5).

A seguire la proiezione in anteprima dell’attesissimo film “Burying the Ex” (2014, USA) di Joe Dante, autore di capolavori del genere come L’ululato (1981), Gremlins (1984), Ai confini della realtà (1983), regista, produttore cinematografico, attore, sceneggiatore e critico cinematografico statunitense, formatosi alla New World Pictures, lo studio creato da Roger Corman nel 1970.

Il FANTAFESTIVAL presenta a L’Isola del Cinema un ricco calendario di conferenze, eventi speciali e proiezioni. Tra questi spiccano la serie di cinque incontri gratuiti su STAR TREK - organizzati in collaborazione con l’associazione culturale Nel Blu Studios – in occasione del 50° anniversario della serie TV e in contemporanea con l’uscita nelle sale dell’ultimo film Star Trek Beyond diretto da Justin Lin con Chris Pine e Zoe Saldana.

Gli incontri, organizzati con il patrocinio dello Star Trek Italian Club (STIC) e il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Roma, si terranno dal 20 al 24 luglio alle ore 22:00 allo spazio Renault Lounge.