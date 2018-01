"Fashion Interpretazione del Mondo" A Comiso grazie al Cerm!

"Una moda che non raggiunge le strade, non è moda"! Fashion con le sue modelle sono la ragione profonda del desiderio di piacere, di attirare, la sua attrattiva non può certo venire dalla uniformità che è la madre della noia.

Il lavoro di una modella consiste in questo, esternare una emozione vera, perchè l’eleganza di indossare un abito non è farsi notare, ma farsi ricordare! Le modelle sono la maschera innumerevole della vita e per esserlo bisogna essere una miscela esplosiva: artista, stilista, attrice, passione. Questo è ciò che si propone di fare il Centro Studi e ricerche del Mediterraneo, organizzando dei corsi di portamento e Fashion atti a inserire le migliori dei corsi nelle agenzie internazionali più importanti, fra le quali la Maison Denise di Montecarlo e la Why Not Model Agency di Milano, le quali si riserveranno di scegliere le più indicate professionalmente per inserirle in un mondo dal grande fascino, per questo il Cerm si avvarrà di professionisti nel settore : a partire dalla modella, di provata esperienza, che si occuperà di tutto ciò che serve per calcare una passerella, o di stare davanti a un obiettivo. Il resto del team sarà composto dal regista Toni Paganelli, un operatore di macchina, un fotografo di moda e una make-up artist, perno fondamentale per valorizzare tutto il lavoro e ovviamente una stilista di moda.

Se hai tutti i requisiti necessari per fare la modella/o, hai trovato l’ istituto specifico che in questo caso gioca un ruolo fondamentale!

Aeroporto di comiso Pal. F/7 Comiso @liceomusicalecomiso Chiama : 3938164793