Il caffè degli artisti, le anticipazioni del 25 gennaio

Il Caffè degli artisti di Alfonso Stagno torna anche questa settimana sulle frequenze di Odeon, canale 177 del digitale terrestre. Il talk condotto da Antonio Delle Donne e Carlo Senes, con la compagnia della splendida Laura Barbieri, ogni settimana regala risate e tanto divertimento ad ospiti e spettatori. Il 25 gennaio tra gli ospiti c’è Phil Baglini, editore di London One Radio, la radio italiana a Londra più ascoltata che sta battendo ogni record.

Torna a trovarci anche il maestro pizzaiolo Marco Quintili, che mostra al pubblico la sua ultima creazione realizzata per il calendario dei maestri pizzaioli de La Torrente: l’amatriciana in fiamme con il San Marzano DOP, un capolavoro scenografico dal gusto esplosivo. Presente anche il gruppo Squinternati Roma, che con un video racconta le loro incursioni nei teatri e anche il grande Gigi Proietti. Il Salutatore dei Vip Kristian Paoloni, ormai amico de Il caffè degli artisti, ha intercettato Alessandra Amoroso ed Emma che stanno dominando le classifiche con il loro primo duetto insieme “Pezzo di Cuore”. Spazio come sempre alla comicità con Simone Esposito e alla musica con la voce di Denis King e la frizzantezza di Fabio Orfanelli. Il lato femminile della trasmissione è rappresentato dall’influencer Kate Cavaliere e dalla giornalista Veronica Sgaramella. La rassegna Facce da Sanremo vedrà protagonista il giovanissimo trapper Xodia. Le foto sono a cura di Umberto Condemi De Felice della PhotoVideoCasting.

Il programma prodotto da ShowEvent per la regia di Luciano Morelli e la scrittura di Thomas Cardinali è offerto da Urbetech, Marchetti Tech, Branding, Oro Change, Gagliesi Group, Motors Management e Caffè Chieri.