Il cantautore Al Verde presenta il suo videoclip dal titolo “Clodia”, da oggi su Youtube

Esce oggi su Youtube il videoclip di Al Verde dal titolo Clodia, primo capitolo che comporrà Cocomero, l’album di debutto in uscita entro la fine dell’anno.

Il singolo, uscito il 26 aprile su tutte le piattaforme digitali, è scritto dallo stesso Al Verde e prodotto da Marta Venturini presso StudioNero a Roma.

«Ci sono due tipi di brani – ha affermato Al Verde - quelli che devi scrivere a tavolino e quelli che invece nascono dalla tribolazione. Clodia non ha mai subito modifiche dalla demo alla produzione. È l’inizio di un racconto, è tutto collegato».

«Nomen omen. Penso che esistano delle condizioni dell’uomo generali, trasversali nel tempo – ha proseguito il cantautore - possono cambiare i modi, può cambiare la sovrastruttura, ma i termini di paragone e il conflitto centrale non cambia, come Catullo con Lesbia».

«Parto spesso dalla bossa nova, fondamentalmente per l’armonia, credo sia necessaria per ricreare un clima caldo e nostalgico nei miei brani – ha continuato ad affermare Al Verde - Hai sempre un po’ di timore quando entri in studio per la produzione, temi sempre che si possa perdere l’atmosfera del brano e che venga snaturato. Invece lavorare con Marta Venturini è stato fantastico perché lei ha la capacità di comprendere il tuo intento e trasformarlo in suono».

«Il prossimo brano sarà il secondo capitolo del Cocomero e sarà l’evoluzione di questa storia, commistione fra racconto cinematografico e musica», ha concluso il cantautore.

Qui il link al videoclip Clodia