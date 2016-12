Il canto dei dannati [libro]

Nella casa del Padrone

venni a rendere le messi.

Mi accolse il corvo sull’uscio della casa

con quel suo papillon presuntuoso

e toccò pulirsi della vita da sotto gli scarponi

È una scelta molto singolare e assolutamente borderline per il panorama editoriale italiano, ma suscita grande interesse la pubblicazione de Il canto dei dannati, piccolo albo pubblicato dalla Ali Ribelli, “micro casa editrice che, attraverso la pubblicazione di graphic novel, fumetti e romanzi illustrati, restituisce il piacere del viaggio alla lettura”. E proprio in questa mission, tra opere visionarie e imprevedibili, luoghi originali e spaventosi, tra incubi e sogni, si inserisce il graphic poem scritto da Jason R. Forbus e illustrato da Theoretical Part, nome dietro cui si celano i due artisti russi Boris e Daria Sokolovsky.

Il canto dei dannati è infatti un graphic poem, che per chi non lo sapesse, potrebbe semplicemente essere spiegato come una sorta di poesia illustrata. Da un lato ci sono dei versi poetici, dall’altro una pagina con dei disegni che ne raffigurano e ne colgono suoni e atmosfere. Un’operazione teoricamente semplice, ma che nasconde invece l’arduo compito di riuscire a sintetizzare due forme espressive e due linguaggi a se stanti, unici, due astrazioni che nascondono l’inafferrabile. La poesia e l’arte. È fondamentale pertanto saper riassumere le due forme, perché un buon esito ne può amplificare all’ennesima potenza la forza e aprire infiniti universi, percorsi, richiami, stili. Ed è quello che avviene con Il canto dei dannati, un viaggio in cui i versi non vengono semplicemente accompagnati o affiancati dai disegni.

Le tavole dei Theoretical Part assorbono quei versi e li avvolgono attraverso un manto incantato e li restituiscono al lettore sotto una nuova luce, con innumerevoli sfumature e con una eco che ne amplifica le tonalità, riuscendo comunque a mantenere una continuità e una linearità lungo tutto il poema. Ne scaturisce un caleidoscopio dalle mille sfaccettature in cui si sprecano rimandi alla letteratura e all’arte gotica, rievocazioni universali di autori-patrimonio dell’umanità, da William Blake ad Edgar Allan Poe, da Hieronymus Bosch a Salvador Dalì. Autori visionari che hanno attraversato il confine onirico della vita lasciandoci capolavori che Il canto dei dannati omaggia con il dono della sintesi. Il tempo, le scale, le rovine, le statue, l’antropomorfizzazione, gli uccelli, tutti temi classici che rappresentano il sottile legame tra la vita e la morte, tra l’incubo e il sogno.

E camminai, lento

su quel lunghissimo tappeto

che i loro padri stesero sulle ossa dei miei padri