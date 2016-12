Il fenomeno virale di ’Romolo + Giuly’

Dopo la vittoria del premio Movieland al concorso Roma Web Fest, il successo di “Romolo + Giuly” è diventato virale. Quasi 1 milione di condivisioni in pochissimi giorni.

Ecco la puntata Zero:

https://vimeo.com/174219079

La serie, diretta da Michele Bertini Malgarini e prodotta da ZeroSix Productions di Federico Ferrante e Giulio Magnolia, è interpretata da Alessandro D’Ambrosi, Michelle Carpente, David Pietroni, Matteo Nicoletta, Niccolò Senni, Federico Pacifici, Massimo Ciavarro, Michele Di Stio.

“Roma Nord e Roma Sud non sono mai state così lontane”. Come si diceva nei film Western di una volta, “Questa città è troppo piccola per tutti e due”. Roma è infatti troppo piccola per contenere la feroce rivalità tra i Copulati di Roma Nord e i Montacchi di Roma Sud. Due famiglie che, come nella matrice shakespeariana di Romeo e Giulietta o come in Games of Thrones con gli Stark e i Lannister, sono disposte a tutto per avere la meglio l’una sull’altra e salire sul “nostro” trono di spade: la poltrona di Sindaco di Roma, vacante in attesa delle imminenti elezioni. Per raggiungere i loro scopi, i due capostipiti Arfio Montacchi (Federico Pacifici) e Massimo Copulati (Massimo Ciavarro) sono pronti anche a trasformare la loro rivalità politica in una battaglia furibonda che, come accade ne I Guerrieri della Notte, coinvolge tutti i quartieri della città e le loro bande di combattenti, in una guerra grottesca e surreale senza nessuna esclusione di colpi. Anche se gli storiografi non lo raccontano, è cosa nota che lo scontro tra Romolo e Remo nacque perché i due volevano fondare la città in punti diversi: uno a Sud e l’altro a Nord. Dal 21 aprile del 753 a.C. la rivalità tra la tribù meridionale e quella settentrionale della città eterna non ha mai avuto tregua, perpetuandosi in ogni epoca della sua storia. Fino ai giorni nostri, quando l’eredità dei capostipiti è stata raccolta rispettivamente dalla famiglia Copulati, ricchissima dinastia di palazzinari di Roma Nord, e dalla famiglia Montacchi, scaltri mercanti del trasporto su ruota sin dai tempi delle bighe. Attorno a queste due casate si snoda un folto e fragile ecosistema di alleanze: proprio come nel Trono di Spade, ogni quartiere della nostra Roma ha la sua stirpe di riferimento, con le sue peculiarità, usi, costumi, miti e idoli, dotati del proprio stemma araldico e pronti a tradire il proprio migliore amico per ottenere un briciolo di potere in più. La storia di Romolo e Giuly si ambienta in questo mondo, una Roma contemporanea e allo stesso tempo fantastica, mitologica e selvaggia.