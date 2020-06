Il Forte dell’arte, mostra “Uniti nell’arte colorando la vita tra classico e texture” al via il 23 giugno

Francesco Forte - Il Forte nell’Arte presenta “Uniti nell’arte colorando la vita”, mostra tra classico e texture, che si svolgerà nell’atelier Il Forte dell’Arte a Montemario, in via Giannina Milli 5 a Roma.

Vernissage d’inaugurazione il 23 giugno dalle ore 18:00 con un brindisi per i partecipanti

Francesco Forte - Il Forte dell’arte ospita il maestro Fabio Cardinali con la sua installazione “Geometria e Classico” in cui geometria e colore si uniscono col classico. La mostra sarà visitabile presso l’atelier dal 23 giugno al 5 luglio, con in apertura un momento conviviale in cui i due artisti spiegheranno le loro opere e incontreranno gli ospiti. All’interno della mostra saranno esposte le opere di Francesco Forte di arte moderna e contemporanea texture, pop art, deco a rilievo in 3D.

Il Forte dell’Arte per la prima volta apre le sue porte ad un artista e ha invitato il maestro Fabio Cardinali pensando di unire l’arte per una rinascita di colori, bellezza, il tutto in un unico eventi: nell’occasione i due maestri esporranno un’opera a 4 mani realizzata per il vernissage in cui il classico si fonderà con la texture, l’opera resterà poi esposta in atelier. Non mancherà anche la moda, con l’esposizione degli abiti della stylist Anjali Chhbara, mentre il performer Marco Serra sarà protagonista di una coreografia.

All’evento parteciperanno giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo, sempre distanziati rispettando le attuali norme di distanziamento sociale. Questo non ci impedirà di brindare tutti insieme alla rinascita dell’arte e della nostra società dopo il terribile periodo di buio che abbiamo passato con il lockdown.

Biografia Francesco Forte

Il Maestro Francesco Forte ha realizzato i premi per il Callas Tribute prize New York del 25 novembre 2019, in occasione del centenario della nascita di Maria Callas, in cui con i suoi award sono stati consegnati a star del calibro di Sienna Miller, Paul Haggis, Lina Wertmuller e tante star internazionali dal cinema alla musica. Il Maestro ha anche partecipato al Festival di Sanremo preparando i premi per il “Sanremo Video Clip Award del 2020”. Ha esposto alla Roma Art Week 2019. Il 21 settembre 2019 ha allestito presso il suo atelier una mostra street art “Gli artisti di Montemario” a cui ha preso parte anche la sindaca Virginia Raggi apprezzando tra le varie opere anche il suo “Il mondo da salvare”.

Biografia Fabio Cardinali

Nato a Roma il 17.03.60 e si è diplomato con Lode al Liceo Artistico di Via Crescenzio. Partecipa a numerosi concorsi di pittura e rassegne nel Lazio come quella “Gli artisti del XXI”. Il Maestro Fabio Cardinali è stato premiato in diversi concorsi nazionali ed internazionali, come “Una rosa per Santa Rosa” e ha ricevuto conferimenti accademici come il Premio UNIAC consegnatogli dal maestro Manuel Campus presso la Camera dei Deputati. Ha ricevuto la medaglia d’argento al valor Vaticano per il suo ritratto di Papa Giovanni Paolo II. Fabio Cardinali oltre a essere un ritrattista esegue anche paesaggi e composizioni in cui il classico incontra la geometria, come quelli che propone nella sua installazione a Il Forte dell’Arte.