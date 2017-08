Il Golfo del Libro a Gaeta

È ripartita alla grande “Il Golfo del Libro”, un’iniziativa fortemente voluta dall’Associazione “Ali Ribelli” che oltre ad essere un’importante realtà culturale è anche casa editrice le cui pubblicazioni - nell’ambito in particolare del graphic novel - abbiamo spesso avuto il piacere di recensire. In particolare il progetto porta all’attenzione del pubblico libri d’autore nella splendida cornice di Gaeta Medievale.

La rassegna, ideata da Jason Forbus e giunta ormai alla quarta edizione, propone esclusivamente libri di scrittori del Sud Pontino o testi di carattere storico o artistico sul territorio, spesso rari o in edizioni limitate a poche centinaia di copie.

In campo tutti i generi (da poesia a narrativa, dalle fiabe alla saggistica, e persino i giochi di ruolo) a comporre una vetrina variegata e interessante pensata soprattutto per i turisti che in questi giorni affollano i lidi del golfo di Gaeta. In tutto sono una trentina gli autori presenti nello stand allestito nel cuore del centro storico della città pontina.

Lo stand, per chi volesse, si trova (dopo un’apertura il mese scorso presso il Molo Santa Maria) nelle aree espositive del Villaggio Carlo III, proprio all’ingresso del cuore storico di Gaeta.

Una meritevole idea di turismo culturale che abbiamo il piacere di segnalare.