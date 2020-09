Il grillo narrante. Racconti, favole, poesie

LA VOCE DELLA VERITÀ

Racconti, favole, poesie. È così che si presenta il primo – e speriamo non ultimo – libro di Massimiliano Gaudino, psicologo, psicoterapeuta cognitivo comportamentale e terapeuta EMDR. E già dal titolo, Il grillo narrante, l’autore si rivolge al lettore con uno scopo ben preciso: raccontarsi e raccontare. Cosa? Semplice – nemmeno a dirlo: noi stessi e cosa nascondiamo dentro.

Partendo da esperienze personali raccolte da ricordi d’infanzia, Gaudino ci prende per mano e prova a condurci fuori dalla foresta nera delle nostre paure e ansie, verso un sentiero su cui la luce della riflessione illumina il cammino. Un lento e formativo processo di auto-analisi, che il lettore è quasi costretto a osservare, spinto dai racconti ricchi di metafore e allegorie che ricercano e sfiorano con una carezza il nostro lato più intimo e fragile.

Lo stile di Gaudino è volutamente semplice e, a suo modo, esplicito, perché mirato a una soluzione che coincide con la comprensione stessa dei punti bui che intaccano il nostro carattere e le nostre debolezze: dall’amore alle paure per il diverso, lavorando sul concetto di comprensione di sé e del mondo che ci circonda, Gaudino è il grillo narrante, “Io salvifico ed educatore”, novello Virgilio terapeutico, che non rinuncia a impartirci lezioni dolciamare, purché il lettore scenda a patti con il proprio lato più sensibile, che è, alla fin fine, quel cassetto chiuso a chiave, nel quale vengono racchiuse le nostre emozioni.

Il grillo narrante è una raccolta di scritti che Gaudino stesso ha per molto tempo dispensato ai suoi pazienti, soprattutto più piccoli; e grazie all’utilizzo di una prosa modulata sullo schema delle favole classiche per bambini, l’autore riesce nell’intento di mantenere quella tiepida sensazione sottocutanea di timore, amplificando la portata della sua raccolta verso un pubblico maturo. Perché la forza espressiva di Il grillo narrante sta proprio nella capacità di metterci in guardia proprio da noi stessi: ecco come il lettore, destinatario delle cure di Gaudino, diventa subito il primo indiziato delle sofferenze da lui stesso patite. Da esperto in materia, Gaudino sa come rivolgersi ai suoi lettori-pazienti e non li lascia mai soli, spingendoli a ricercare a fondo quell’innocenza (forse) perduta, indispensabile per osservare e comprendere il mondo con maggior chiarezza ed empatia.

Riflessiva, calorosa e mai distaccata, la prosa di Gaudino richiama il lettore alla riscoperta di quei valori che spesso si danno per scontati; un invito a diventare maggiormente consapevoli delle nostre debolezze e delle potenzialità che ci riserviamo di sviluppare. Sarebbe limitante citare i diversi componimenti, perché ognuno di loro disseziona e analizza un aspetto della psiche e della sfera emotiva in cui polvere e ruggine continuano ad ammassarsi.

Non solo frutto di una creatività montante, le storie di Gaudino si presentano spesso come rielaborazioni brillanti di miti e folklore classico, già radicati nel subconscio di ognuno. Con leggerezza e spirito critico, Il grillo narrante è un libro per grandi e piccini, dedicato al nostro Io interiore, per il nostro Io interiore. Fascino e dolcezza dell’inafferrabile condizione umana.