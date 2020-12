Il Natale a Bologna negli anni Sessanta: i filmati inediti dagli archivi di Home Movies

Il tradizionale mercato di Natale di Santa Lucia al Portico dei Servi di Bologna, quest’anno non allestito a causa dell’emergenza sanitaria, rispunta nelle immagini inedite dagli archivi di Home Movies - Archivio Nazionale del Film di famiglia di Bologna. Babbo Natale, che proprio in quegli anni cominciava a diventare tradizione anche in Italia, e i bambini, gli alberi in vendita, lo zucchero filato, la lotteria, e un gruppo di ragazze di cui una con la cinepresa in mano; e ancora l’albero di Natale innevato in Piazza Re Enzo.

Scene da guardare con tenerezza e un pizzico di nostalgia, girate da Oreste Baldi a metà degli anni Sessanta: le sequenze fanno parte delle selezioni di Memoryscapes. Il cinema privato online, la piattaforma digitale di Home Movies accessibile al link www.memoryscapes.it realizzata con il contributo di Regione Emilia Romagna e MiBACT, che digitalizza e mette a disposizione di tutti le pellicole ’fatte in casa’ dagli italiani, e che in questi giorni sta pubblicando nuove sezioni e raddoppiando i contenuti disponibili.

Memoryscapes è una serie di percorsi tematici e geografici dove esplorare paesaggi, strade, volti, gesti, oggetti della nostra memoria. Attraverso una navigazione semplice e immediata basata su una ricerca per anni, temi e luoghi, Memoryscapes permette di viaggiare nel tempo e nello spazio di un’Italia perduta e ritrovata.

“Memoryscapes è una sfida, quella di mettere a disposizione di un vasto pubblico la grandezza del nostro archivio. Per noi è un traguardo fondamentale: dopo quasi vent’anni in cui abbiamo raccolto, digitalizzato, catalogato pellicole provenienti da tutta Italia, siamo felici di riuscire a renderle, progressivamente, visibili a tutti" – sottolinea Paolo Simoni, Direttore dell’Archivio e responsabile del progetto.