Il nuovo numero di MAP MAGAZINE scaricabile e in distribuzione

Siamo certi di farvi cosa gradita nel segnalarvi l’uscita del numero di settembre del mensile di Cultura e Spettacoli MAPMAGAZINE, scaricabile online dal sito www.mapmagazine.it

La versione cartacea è in distribuzione freepress a Roma nei principali luoghi di cultura e intrattenimento (Palazzo delle Esposizioni, Macro, cinema indipendenti, principali teatri, librerie, ecc) e, per questo mese, all’Auditorium, nei Giardini Pensili all’interno del Parco della Musica, in occasione della manifestazione Taste of Roma (20 - 23 settembre) di cui MAP è mediapartner.

A ottobre MAP, per il terzo anno consecutivo, sarà partner ufficiale di "Alice nella Città" in occasione della Festa del Cinema di Roma (18 - 28 ottobre). Il numero di MapMagazine di ottobre dunque, oltre ai luoghi tradizionali, sarà anche in distribuzione a Casa Alice nel villaggio del cinema antistante il red carpet,

Entro Natale, inoltre, MapMagazine sarà distribuito anche a Milano.