Il piccolo, grande miracolo de Il Cinemino a Milano!

In alto i calici! Finita l’opera di ristrutturazione, insonorizzati i muri, montato il proiettore, posizionate le poltrone, collaudato lo schermo, allestito il bar… e quello che era uno showroom è diventato un cinema, anzi il Cinemino.

Dopo due mesi di lavori, Milano si arricchisce di un nuovo centro di aggregazione culturale in via Seneca 6, a pochi passi da Porta Romana.

“Ci facciamo un cinemino?” è una frase che i milanesi dicono spesso e da lì nasce il nome della sala da 75 posti, un luogo piccolo e raccolto, nato da un gruppo di amici, tutti operanti nel mondo dell’intrattenimento, il cui amore per il cinema si mescola a quello per la città di Milano.

Nasce così un cine-circolo e un bar dalla forte impronta cinefila che vogliono essere luogo d’incontro e spazio creativo per far nascere nuovi progetti grazie a una programmazione trasversale. L’offerta di Il Cinemino sarà caratterizzata da film italiani, con preferenza per la produzione milanese, e titoli stranieri in lingua originale con sottotitoli, proposti in multiprogrammazione e indirizzati a pubblici differenti in base alle fasce orarie e ai giorni della settimana. I pomeriggi a target bambini e ragazzi, lasceranno il posto alle serate dedicate agli incontri con autori, documentari, rassegne, maratone e cortometraggi, tra un caffè e un bicchiere di vino, una birra artigianale e uno spuntino goloso.

Il Cinemino e Il Bar del Cinemino saranno aperti tutti i giorni, dalle 14.00 a 00.30.

Il Cinemino proporrà una programmazione puntellata da cicli e momenti dedicati: il CineMini e il CineMammine pensato per bambini e mamme, proiezioni Cinefile Cinofile dove l’accesso sarà consentito ai cani, Il Cinemino d’Argento dedicato alla terza età. Il Bar del Cinemino sarà uno spazio aperto, senza necessità di tesseramento: arredamento dalla forte impronta cinematografica e proposta di prodotti vicini alla tradizione del bar milanese tra cui il cocktail Milano/Torino creato apposta per i frequentatori. Il Bar del Cinemino, nato in collaborazione con Matteo Russo del Ghe Pensi M.I. di Piazza Morbegno, seguirà la programmazione del Cinemino con proposte a tema, candidandosi come luogo d’elezione per chi ama scambiarsi opinioni, incontrare il prossimo e aprire i propri orizzonti. Non è forse questo il cinema?

Il Cinemino inaugura sabato 10 febbraio con la proiezione di Faithfull, doc di Sandrine Bonnaire (v.o. con sott, I Wonder Pictures), entrata gratuita con tessera. Il film andrà in onda su Sky Arte HD sabato 17 febbraio.

Dopo anni di sogni, due mesi di lavori e 67 giorni di campagna crowdfunding, Il Cinemino apre, proponendo una serata di festa e di buon cinema.

Sabato 10 febbraio, dalle 18.30 apertura al pubblico de Il Bar del Cinemino e dalle 19.00 si potrà accedere al cineclub Il Cinemino che inaugura con la proiezione di Faithfull, il documentario che l’attrice e regista francese Sandrine Bonnaire ha diretto in omaggio a Marianne Faithfull, una donna dalla vita straordinaria, tra le figure più importanti dello scenario musicale, dagli anni 60 a oggi.

Dalle ore 19.00 fino a tarda notte, entrata gratuita con tessera, ogni ora e mezza, la proiezione di Faithfull la offre Il Cinemino…

Un’inaugurazione rock & rosa!

FILM DI INAUGURAZIONE _ FAITHFULL

Regia di Sandrine Bonnaire

(Francia, 2017, durata 62 minuti)

distribuito da I Wonder Pictures

In onda su Sky Arte HD sabato 17 febbraio alle ore 21.15

Nel corso della sua vita ha visto ogni genere di cosa: il successo e la celebrità a soli 17 anni nella mitica Swinging London, la vita con Mick Jagger, fianco a fianco negli anni più tumultuosi dei Rolling Stones, gli scandali, le droghe, la dipendenza e il declino, la vita in strada e poi, finalmente, la rinascita e il meritato riconoscimento del suo talento e della sua arte. Il suo nome è leggenda: è Marianne Faithfull, attrice, cantante, cantautrice. L’attrice e regista Sandrine Bonnaire racconta una delle figure più importanti dello scenario musicale mondiale dagli anni Sessanta a oggi, le sue mille vite, gli incontri e la sua storia straordinaria. Dipingendo così il ritratto di una donna unica, leggendaria, fatale.

Il Cinemino

Via Seneca 6

Tel. 02 35948 722

Mail: comunicazione@ilcinemino.it

Sito: www.ilcinemino.it

Come arrivare

MM3 Porta Romana

Tram 9 Viale Montenero – Via Pier Lombardo

Bus 62 Piazzale Libia

Mappa: https://goo.gl/maps/v1tqsotkcKp