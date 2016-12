Al via i Casting di Ammissione per la Sezione Talenti che avranno come ultima data per la chiusura il 31 luglio 2016. Queste le città coinvolte: Palermo, Caltagirone, Vittoria, Modica, Ragusa

Coloro che fossero impossibilitati a presentarsi ai Casting, potranno inviare i propri video di Esibizione all’indirizzo musadargentodirezione@gmail.com

Iscrizioni aperte al sito www.musadargento.it

Sezione Cinematografica Lungometraggi - Cortometraggi - Documentari Creati dal 2012 ad oggi devono pervenire entro il 25 Luglio 2016

Email: musadargentofilm@gmail.com

SEZIONE TALENTI , le tappe regionali:

1 Giugno Unica Tappa per PALERMO Teatro Modugno

Ospite D’Onore Elizabeth Howard

Casting 5 Giugno - TALENTI START ORE 16.00 ALLE 20.00 THE WALL - CALTAGIRONE

Casting a Vittoria 12 Giugno a breve sarà comunicata la location

Casting 19 Giugno- Jesi (Marche)

Casting 23 giugno Centro Servizi Culturali RAGUSA Responsabile Giacomo Schembari

Casting: 27 Giugno - MODICA - A breve sarà comunicata la location

Info e dettagli

Academy Stars Associazione Culturale Eventi - Presidente Lucia Aparo Academy Organizzatrice Premio Nazionale Musa D’argento Ambasciatrice Talenti - Delegata per le Relazioni Internazionali WBA - Angel Igo per la Regione Sicilia. Nomina ricevuta a Roma il 5 Gennaio 2016 conferita dall’Ambasciatore Andrea Tasciotti. Premio Donna Siciliana Ricevuto Luglio 2014 Presso Pedara. Creatrice e fondatrice Premio Musa D’argento 2015/16 1° Ediz.

Festival Cinematografico e del Talento.

Sezioni

Cinema

Talenti - Musica- Canto- Danza- Ballo- Recitazione- Moda-Poesia

Arte - Pittura - Scultura - Fotografia Artistica

Moda sono in concorso Modelle/lli - Dai 4 anni ai 33 anni Make up - Hair Stylist - Stilisti.

Casting di Ammissione in Tutta Italia alle Semifinali e Finali che si Svolgeranno in 3 gg a Fine Settembre 2016.

Presidente Giuria per la Finale Nazionale Elizabeth Missland Giornalista Stampa Estera Direttrice Artistica dei Globi D’oro per 25 anni.

Testimonial : Anthony Peth Ambasciatore del Made in Italy e Conduttore Sky e Rai Antonella Salvucci Attrice.

Tanti Ospiti alla finale professionisti dello spettacolo, Giuria D’elitè con nomi di rilievo per ogni Categoria.

Partners e Patrocini:

Patrocinio Camera Nazionale Moda e Costume di Roma il quale inserira’ i vincitori nel tour fashion della Moda a carattere Nazionale.Presidente Onorario Luca Conti Taguali.

Patrocinio AIMB - Fida Italia il quale consegneranno borse di studio e inserimento in concorsi internazionali della danza e del ballo.

Partners Produzioni Cinematografiche : Miglobea e Magic effect, Sky Lombardia di Graziella Terrei.

Paranormus S.r.l. di Roy Geraci, il quale inseriranno i vincitori e finalisti a loro scelta in prossime produzioni cinematografiche di loro produzione, fiction tv, spot pubblicitari.

Accademia Pablo Gil Cagne’ offrira’ stage gratuito di 2 gg nella sua accademia al vincitore Make up.

Accademia di Gennaro Diana omaggera’ il vincitore Hair Stylist di 3 gg Gratuiti stage presso la sua accademia.

Ai vincitori Sez Cinema, Sez Arte sara’ consegnato il Premio Musa D’argento Statuetta raffigurante una musa, targhe, etc.

I partecipanti dovranno portare :

Fotocopia Doc. Identita’ -

N°1 Fototessera -

2 Brani in Chiavetta Usb ( Canto Ballo Danza )

Eta’ di partecipazione dai 4 anni ai 33 per Danza Ballo Moda

Dai 4 anni ai 70 per Canto Recitazione Poesia.

Chi nn puo’ essere presente ai Casting puo’inviare una propria Esibizione Video

Casa di produzione discografica SpcSound di Silvio Pacicca offre al vincitore contratto artistico per un anno promozione, brano apertura canale Vevo e cartolina digitale, più candidatura Sanremo giovani 2017

Email Talenti - Arte - Moda: musadargentoartisti@gmail.com

Email Opere Cinematografiche: musadargentofilm@gmail.com