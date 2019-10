Mameli, Mazzini e altri eroi della Repubblica Romana protagonisti il 19 ottobre della grande novità per le Visite Guidate Teatralizzate. Al Museo di Porta San Pancrazio torna “Prima che fossero mille”

Giuseppe Mazzini, Nino Bixio, Goffredo Mameli e tanti altri illustri che hanno fatto la storia italiana saranno i protagonisti, il prossimo 19 ottobre alle ore 15.00, dell’ultima Visita Guidata Teatralizzata della stagione. La Repubblica Romana del 1849 prende vita con una ricostruzione storica fedele e puntuale, scritta da Luca Basile, Enrica Quaranta, I Viaggi di Adriano. Al Museo di Porta San Pancrazio sarà possibile per tutti gli appassionati di storia, e non solo, fare un salto indietro nel tempo ed immergersi nel pieno della Battaglia della Repubblica Romana, tra vedette garibaldine, vedette francesi, gendarmi francesi, trasteverini e gli eroi dell’epoca. L’idea di libertà di tutti quei giovani che hanno immolato la propria vita per far si che la Repubblica Romana continuasse ad esistere e che, nel fazzoletto di terra compreso tra San Pancrazio e Villa Doria, posero le basi per la nuova Italia. L’evento speciale, intitolato “Prima che fossero mille”, sarà in scena il 19 ottobre ore 15.00

Informazioni per prenotazioni

www.iviaggidiadriano.it

3343006636