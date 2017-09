Passion Pictures e X Japan sono lieti di annunciare che il film We Are X debutterà nelle sale cinematografiche di tutta Europa. Il film, acclamato dalla critica internazionale e premiato al Sundance Film Festival, racconta la più grande rock band giapponese di tutti i tempi.

In Italia, prima dell’uscita in sala, sarà possibile vederlo in anteprima sabato 14 ottobre come evento speciale al 58.simo Festival dei Popoli di Firenze. Prodotto dal team premio Oscar per Searching for Sugar Man e diretto dall’acclamato filmmaker Stephen Kijak specializzato in biografie di grandi musicisti (Stones in Exile, Scott Walker: 30 Century Man), WE ARE X è un ritratto sorprendentemente intimo di questa musicista tormentato e al tempo stesso genialmente instancabile nell’appassionare decine di migliaia di fan in tutto il mondo.

Definito da MTV UK come la “Più drammatica storia del rock mai raccontata”, We Are X ripercorre l’incredibile storia rock degli X Japan. Gli X Japan hanno venduto oltre 30 milioni di album, singoli e video, hanno il record di sold-out ancora imbattuto allo Stadio di Tokyo (55,000 posti a sedere) per ben 18 volte (record ancora imbattuto), e hanno suonato davanti a migliaia di fans in tutto il mondo tra cui al Madison Square Garden di New York dove si sono esibiti i più grandi musicisti rock della storia. Sotto la direzione artistica dell’enigmatico Yoshiki- compositore, pianista e batterista, nonché forza propulsiva della band — gli X Japan (pionieri dello stile rock “Visual Kei”) sono diventati un fenomeno culturale unico, e hanno conquistato ammiratori come Sir George Martin, i KISS, Stan Lee e l’Imperatore Giapponese. Il film è stato ufficialmente selezionato dal Sundance Film Festival, dal SXSW e dal BFI London Film Festival, vincendo numerosi premi e ottenendo continui riconoscimenti dalla stampa specializzata e non, dal New York Times, a Los Angeles Times, a Variety, Classic Rock Magazine e molti altri.

Ad ottobre, Yoshiki visiterà numerose nazioni Europee e sarà eccezionalmente in Italia per la prima volta sabato 14 ottobre a Firenze per presentare il film e il disco con la colonna sonora distribuito da Sony Music’s Legacy Recordings.

“Sono molto emozionato all’idea di venire in Europa e di presentare l’incredibile storia X Japan a nuovi e vecchi fan. Per noi non è stato facile girare questo film, ma è una storia che crediamo avesse bisogno di essere raccontata. Non vedo l’ora che anche in Europa si possa vedere il film e di incontrare i nostri fan europei” ha affermato il musicista.

Le date del TOUR di Ottobre 2017 di sono:

Mercoledì 11 Ottobre Berlino, Germania

Sabato 14 Ottobre Firenze, Italia

Lunedi 16 Ottobre Amsterdam, Olanda

Martedì 17 Ottobre Oslo, Norvegia

Mercoledì 18 Ottobre Helsinki, Finlandia

Giovedì 19 Ottobre Stockholma, Svezia

Venerdì 20 Ottobre Londra, Regno Unito

Sabato 21 Ottobre Rekjavik, Islanda

Lunedi 23 Ottobre Vienna, Austria

Martedì 24 Ottobre Parigi, Francia