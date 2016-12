Roma-Teatro Quirino. Il Trip di Don Chisciotte è lo spettacolo conclusivo del primo corso universitario di Teatro Integrato dell’emozione, unico presente al mondo dedicato a persone con disabilità fisica e psichica. Attraverso lo studio di materie e tecniche teatrali, i ragazzi svolgono un percorso terapeutico notevole e che arriva al pubblico attraverso la visione di questa rappresentazione.

Basato sulla celeberrima opera di Cervantes, lo spettacolo vuole mettere in luce in maniera provocatoria le grandi qualità che le persone con disabilità possiedono nonostante le loro difficoltà. Questo sin dall’apertura del sipario quando sulla scena sono presenti Andrea, ragazzo paraplegico, e suo padre Ferruccio che con poche parole e momenti di sguardi intensi e pieni d’amore, fanno capire al pubblico quanto sia forte e straordinario l’immaginario di chi è portatore di disabilità e che, attraverso il teatro, può conquistare dignità. Chi se non Don Chisciotte poteva rappresentare il difensore degli oppressi? Lui che con la sua tenacia, con il suo vedere oltre le cose, risulta il più normale in un mondo animato da folli. Già, perché le sue battaglie contro i mulini a vento o contro greggi di pecore, tanto ridicoli agli occhi dei “sani”, altro non sono che il suo categorico rifiuto alle volgarità, alle ideologie e ai doveri imposti dalla società.

I ragazzi del corso sono straordinari. Ognuno è consapevole del ruolo che svolge e delle azioni che deve compiere sul palco. Esemplare la scena nella locanda dove sono riusciti a creare la tipica confusione da osteria ma evidenziando quanto tutto fosse in realtà studiato nel dettaglio (l’ubriacone, le locandiere provocanti che litigano, i musicisti, ecc.). Singolari inoltre sono i passaggi da situazioni di riso assoluto ad altre molto toccanti dove la riflessione sul nostro presente nasce spontanea: Quanti sono i Don Chisciotte nel nostro mondo? Chi sono veramente i matti?

È evidente che uno degli elementi centrali della rappresentazione fosse l’idea di corpo che si fa lingua, portatore di comunicazione, tanto è vero che sarebbe stato ancora più piacevole osservare qualche scena in più fatta solo di gesti e musica viste le straordinarie doti mimiche di tutti gli interpreti che spesso tra gli attori "normodotati" non sono così presenti.