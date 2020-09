Il viaggio di formazione di “Kids in love” è in prima visione esclusiva su Amazon Prime Video, con Cara Delevingne

Draka Distribution presenta, in prima visione esclusiva su Amazon Prime Video, Kids in love, un “film di ragazzi per ragazzi” diretto da Chris Foggin e interpretato da Will Poulter (la trilogia Maze runner), Cara Delevingne (Città di carta) e Alma Jodorowsky (La vita di Adele).

Dai produttori di St Trinian’s e Fusi di testa, Kids in love è stato selezionato come Miglior film inglese al Festival Internazionale dei Film di Edimburgo, ed è ora tra i titoli in evidenza sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Protagonista di Kids in love è Jack (Poulter), il quale è in attesa di iniziare il suo anno sabbatico in vista del college ed è “quasi” pronto per dedicarsi ad un periodo di stage e viaggi accuratamente organizzato dai suoi genitori, che sognano per lui una brillante carriera. Ma, in fondo, il ragazzo sente che nella vita c’è molto più di ciò che il padre ritiene giusto per lui e la sua voglia di vivere esperienze nuove finirà per condurlo tra le braccia di una Londra bohémien mai conosciuta, seducente e stimolante. L’incontro casuale con la bella ed eterea Evelyn (Jodorowsky) e i suoi amici, tra cui lo spirito libero Viola (Delevingne), lo porterà radicalmente fuori rotta. Evelyn è la ragazza mai incontrata prima e lui si lascerà rapidamente andare ad un vortice di situazioni nuove ed eccitanti che lo spingeranno a rivedere i suoi piani, fino allo scontro con la famiglia e con la sua vecchia cerchia di relazioni, dalle quali si sentirà improvvisamente annoiato ed oppresso.

Alla fine, andare fuori strada può essere la via per conoscere aspetti di sé insospettati e per trovare la giusta direzione da intraprendere; perché essere se stessi e scegliere cosa fare della propria vita è la sfida con la quale ognuno di noi prima o poi deve misurarsi.

“Il pubblico ha fame di storie in cui possa identificarsi, per questo motivo Kids in love ha un valore importante in questo momento, soprattutto per i giovani – dichiara Foggin – Sono un regista che è sempre stato interessato a portare sullo schermo storie vere e questo film mi ha dato la possibilità di esplorare uno spaccato del nostro tempo, con tutto il suo humour, le sue stravaganze, le tentazioni e i rischi. Volevo raccontare la complessità dei rapporti umani, mettendone in luce bizzarrie e incertezze, mescolando risate sguaiate con momenti commoventi di autentico dramma… Vorrei che il pubblico viaggiasse con i nostri personaggi, in cerca con loro dell’amore e della propria strada. Kids in love è un film di formazione a cui tutti possiamo far riferimento, perché tutti ci siamo passati … una storia contemporanea sull’amore e sulle relazioni tra i giovani”.

Kids in love include nel cast Jamie Blackley (Biancaneve e il cacciatore), Sebastian De Souza (I Borgia in tv), Preston Thompson (l’imminente Pixie), Gala Gordon (White Island) e Geraldine Somervile (la saga di Harry Potter) ed è scritto dagli stessi De Souza e Thompson.

LINK AL TRAILER