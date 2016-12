In corso le riprese di ’Notte di quiete’ di Daniele Malavolta

Continuano le riprese di Notte di quiete, il nuovo film di Daniele Malavolta con Piero Nicosia nei panni di Vincenzo Sacchi (nella foto uno dei primi scatti dal set). L’attore siciliano ha lavorato sulla fisicità e sulla psicologia del suo personaggio per circa un anno. Il lungometraggio sta prendendo vita a Roma, Monterotondo e Fiano Romano. Il film è un vero miracolo produttivo, ma Ipnotica produzioni non è nuova a queste operazioni. "Una sfida difficile resa possibile dall’entusiasmo di una troupe giovane, la maggioranza delle persone impegnate sul set sono under35, e dall’affetto di molte maestranze che collaborano da anni con Ipnotica produzioni" - queste le parole del produttore Alberto De Venezia.

Realizzare un film di genere, in un Paese dove dominano le commedie e i film drammatici e d’autore, si può già considerare un’operazione originale di per sé. L’azione, l’immagine, e l’atmosfera sono il punto di forza della storia e la scelta di fare riferimento ad un genere specifico come il thriller aumenta le possibilità di vendita per il mercato internazionale, quando invece le nostre commedie hanno sicuramente un potenziale inferiore al di fuori del mercato italiano, anche per quello che riguarda le vendite televisive, l’home video e i diritti di streaming. Il genere invece può contare su un certo numero di appassionati in tutto il mondo al di là delle barriere linguistiche. La tensione, la paura e l’inquietudine sono linguaggi universali che valicano qualsiasi frontiera.