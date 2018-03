Finalmente in DVD il docu-film Burlesque Extravaganza, diretto da Grace Hall.

Un documentario approfondito che spiega esattamente cosa si intende per ‘Burlesque’, descritto con naturalezza, attraverso il diario di un viaggio, sia personale che artistico, un prodotto unico nella scena doc degli ultimi anni.

Intraprendendo questo viaggio si scoprono molte cose interessanti: ad esempio, che per i parametri di questa disciplina la bellezza femminile non ha una forma stereotipata o inquadrata. Non ci sono ‘canoni’, taglie o misure specifiche, quello che conta è saper gestire il proprio corpo con grazia e soprattutto tanta ironia, strappando la risata e l’applauso.

Trailer: https://vimeo.com/242282443

Il documentario diventa un omaggio al fascino e al gusto del bello in tutte le sue declinazioni e una autentica immersione nel mondo di una forma d’arte ancora poco conosciuta che per molte donne diventa anche una speciale terapia per migliorare il rapporto con il proprio corpo, a riconoscere il proprio potenziale espressivo e ad imparare un linguaggio più consapevole. E viene voglia di saperne sempre di più.

