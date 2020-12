FUMETTI - In edicola Dylan Dog Viaggio nell’Incubo n.73

Da martedì 8 dicembre è in edicola Dylan Dog Viaggio nell’Incubo n.73. Questa settimana il volume della collana abbinata a La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera si intitola "L’orrore sommerso" e contiene eccezionalmente tre storie complete.

Dedicata agli amanti del personaggio creato da Tiziano Sclavi, che riconosceranno tutti i temi più cari all’affascinante Indagatore dell’Incubo, Dylan Dog viaggio nell’incubo è perfetta anche per chi vuole andare oggi alla sua scoperta, con la certezza di trovare qui raccolte le storie migliori di una saga a fumetti unica nel suo genere, che unisce i tratti tipici dell’horror con elementi di giallo, surreale e fantastico. Raffinata e affascinante, la serie ha avuto sin dai primi numeri un successo travolgente, e Dylan Dog è ancora oggi uno dei personaggi più amati del mondo del fumetto.

Il volume 73 "L’orrore sommerso", con copertina inedita di Marco Nizzoli, contiene le storie "Requiem per un mostro", "Il dio prigioniero" e "Perderai la testa".

Ogni volume - composto da 208 pagine in formato 17x23 cm brossurato - contiene due storie a fumetti autoconclusive e autonome, abbinate in base a un tema comune: Mostri, Alieni, Fantasmi, Ossessioni, Licantropi, Vampiri, Voodoo... La divisione per temi consente di avvicinarsi al meglio a Dylan Dog, cogliendo la complessità e le sfumature del suo mondo inquieto e delle sue investigazioni.

Le storie sono stampate in bianco e nero, mentre è a colori la copertina inedita, creata appositamente da alcuni dei più importanti disegnatori in forza alla Sergio Bonelli Editore. In ogni volume i lettori trovano anche dei contenuti extra: le rubriche di Fabio Licari, che firma la collana come supervisore editoriale, e di Maurizio Colombo che approfondisce il tema del volume, oltre alle cover originali delle due storie e disegni inediti.

Martedì 8 dicembre, è in edicola il settantantreesimo volume, "L’orrore sommerso", con copertina inedita di Marco Nizzoli, al costo di 5,99 € più il prezzo del quotidiano.

Inoltre, per rimediare al disguido che nel volume n.69 aveva visto la presenza di un racconto già pubblicato, questa uscita di Dylan Dog Viaggio nell’Incubo presenta, allo stesso prezzo, una storia in più "Perderai la testa", con testi di Barbara Baraldi e disegni di Emiliano Tanzillo. L’episodio aggiuntivo rientra nella tematica "Paura senza confini", e va così a ricomporre la coppia di storie originariamente prevista per la sessantanovesima uscita: due racconti che vedono l’Indagatore dell’Incubo in trasferta, costretto ad affrontare ogni genere di orrore!

Per ordinare gli arretrati della collana "Dylan Dog Viaggio nell’incubo" consultate lo store online di Gazzetta, per prenotare le uscite potete utilizzare il servizio di Primaedicola, rivolto anche agli edicolanti.