In edicola e fumetterie il numero 37 di ’Invincible’ edito da saldaPress

Invincible, la serie supereroistica scritta da Robert Kirkman e disegnata da Ryan Ottley, pubblicata in Italia da saldaPress è arrivata a un punto di svolta molto atteso: inizia la Guerra Viltrumita.

L’albo mensile numero 37 (pagg. 56, euro 3.90), disponibile in edicola da mercoledì 25 gennaio e in fumetteria da venerdì 27, contiene i primi due episodi dello straordinario story-arc dedicato alla guerra contro l’inarrestabile razza viltrumita, e l’ultimo episodio della serie dedicata a Brit.

Mentre i Flaxani tornano alla carica e provano nuovamente a conquistare la Terra, due importanti emissari della Coalizione dei Pianeti raggiungono il nostro pianeta con una notizia importante per Invincible: è ora di andare in guerra. I viltrumiti sono una minaccia, ora più che mai, ed è necessario riunire tutti coloro che hanno a cuore la pace e desiderano che la prepotenza della razza a cui appartengono Omni-Man e Invincible cessi una volta per tutte. Sarà solo l’inizio di una lunga e difficile avventura.

Dopo che Brit è riuscito a trovare il figlio, sua moglie vuol sapere tutta la verità su Euclid, su Britney e sul loro burrascoso passato. E, soprattutto, vuole essere certa che non ci siano altri terribili segreti a minacciare la loro famiglia. Con l’inizio del nuovo arco narrativo di Invincible, destinato a cambiare per sempre il corso della storia, è il momento per saldaPress di tirare le somme e fare un paio di annunci.

Innanzitutto, a partire da gennaio 2017 mancano tre anni esatti alla conclusione di Invincible nella sua versione mensile. L’ultimo albo mensile uscirà, infatti, a gennaio 2020.

Inoltre, con la conclusione di Brit, le altre serie ospitate all’interno del mensile saranno solo due: Lo stupefacente Wolf-Man e Tech Jacket, di cui saldaPress pubblicherà tutti gli archi narrativi. Tech Jacket debutterà sul numero 38 e si alternerà con WOLF-MAN. Appuntamento in edicola, in fumetteria e nello shop online saldaPress a partire da mercoledì 25.

Per informazioni:

www.saldapress.com