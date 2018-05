Quando Alex ha intrapreso il suo Cammino, non doveva aver dato molto credito alle parole di Proust in merito all’avere nuovi occhi per far sì che un viaggio sia davvero di scoperta. Eppure gli ottocento chilometri e l’oltre un mese di cammino verso Santiago di Compostela le hanno donato esattamente questo: un nuovo inizio.

Con una narrazione in prima persona schietta, emotiva e colorita, Serenella Baldesi, al suo esordio narrativo, ci racconta di Alex, cinquantenne insoddisfatta della sua vita affettiva e lavorativa, e del suo Cammino, intrapreso in solitaria, verso Santiago. Sebbene a spingerla a compiere questo viaggio sia stato il forte bisogno di staccare dalla sua vita e da alcuni recenti dolori (una delusione sentimentale extra coniugale e la morte improvvisa del fratello), Alex, inizialmente respingente, schietta e arrabbiata è proprio grazie agli incontri e scontri con alcuni momentanei compagni di cammino che si ritrova a riflettere su ciò che ha lasciato a casa e su come dare una sterzata alle sue insoddisfazioni. Parallelamente alle strade spagnole, dunque, la protagonista percorre, inconsapevolmente quasi, un cammino di pacificazione con se stessa e i suoi problemi, riuscendo a mettere a posto qualche tassello della propria vita e scoprendo come possa essere una donna migliore al suo ritorno. Senza tralasciare il racconto delle fatiche fisiche che un viaggio del genere comporta, tra difficoltà motorie ed emotive, Serenella Baldesi tratteggia panorami spagnoli di rara bellezza e autenticità, invogliando a compiere, così come Alex, un cammino, laico o religioso poco importa, alla volta di Santiago di Compostela, fosse solo per vedere con i propri occhi quel gigantesco e bellissimo botafumeiro.

SERENELLA BALDESI, architetta romana classe 1962, si avvicina alla scrittura frequentando la Scuola di Scrittura “Omero”. Da questa sua passione e dai suoi numerosi cammini alla volta di Santiago di Compostela è nata l’idea di Cammino doppio, suo romanzo d’esordio.

Cammino doppio

Serenella Baldesi

AUGH! Edizioni

Collana Frecce 2017

242 pag.

€ 15.00

9788893431651