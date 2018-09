Dopo avere conquistato i lettori con il romanzo “unico nel suo genere”, “Transfert – 4 passi fuori dall’inferno” (2017), l’autore-formatore internazionale Marco Bianchi torna in libreria con FILM [R]EVOLUTION, un nuovo ed emozionate viaggio, pubblicato da UNO EDITORI, questa volta dentro le spirali di straordinarie pellicole cinematografiche che si dispiegano come segrete pergamene, con rivelazioni e segreti contenuti nei testi dei film, in bilico tra realtà e finzione, tra passato, presente e futuro, soprattutto futuro!

E per gli spettatori-lettori, solitamente catturati dalla storia o dall’azione di fronte al grande schermo, con FILM [R]EVOLUTION non c’è scampo! Saranno indotti a rallentare e pensare alle parole recitate, portandole nella propria vita! L’autore, infatti, rivela letteralmente i loro potenti significati metaforici fino a lasciarci increduli, sbalzati tra la meraviglia e la paura di fronte a tutto quanto possiamo far succedere nella nostra vita e a tutto quanto inevitabilmente succederà intorno alla nostra vita.

“È proprio quando credete di sapere qualcosa

che dovete guardarla da un’altra prospettiva”

(dal film L’attimo fuggente)

Attraverso un linguaggio semplice e disarmante, l’autore sincronizza contenuti tratti da oltre 60 film di fama internazionale, li analizza per noi in modo chiaro, pratico e appassionato, coinvolgendoci in numerose chiavi di lettura, complice con noi di rivoluzionare la nostra vita fino a farla evolvere più di quanto possiamo pre-vedere per noi stessi prima di ora. Il testo va ben oltre le esposizioni psico-analitiche; grazie agli anni di esperienza dell’autore come formatore-trainer e grazie ad un’iconografia che ci guida in ogni pagina, ci trascina senza tregua dentro ogni storia, dentro ogni tempo e dentro ogni spazio per poi farci tornare dentro l’unico vero film che vale la pena di essere diretto e proiettato, il nostro!

Visione? Pre-visione? Sicuramente Marco Bianchi riesce ampiamente a convincerci che la Visione di un film può diventare molto più potente di quanto immaginiamo… a tal punto da cambiare il corso della nostra vita, a tal punto da diventare una pre-visione della nostra vita.

Si scoprono i linguaggi di comunicazione dei film, come il nostro cervello si connette ai film in modalità WiFi, il significato delle metafore, dei dialoghi e dei monologhi ad alto potenziale, ma anche 3 maxi esercizi per il lettore nel capitolo dei “contenuti extra”, insieme ad altri da sperimentare durante la lettura. Questo e molto altro nelle 344 pagine di questo straordinario libro.

Da “La leggenda di Bagger Vance” a “Moneyball – L’arte di vincere”, da “After Hearth” a “L’avvocato del diavolo”, passando per “Mary Poppins” e “L’uomo bicentenario”; da film più nicchia come “Due o tre cose che so di lei” e “Quinto Potere”, a film apparentemente commerciali ma zeppi di informazioni come “Interstate 60”, “Matrix reloaded” e “Ricomincio da capo”; all’interno di FILM [R]EVOLUTION di Marco Bianchi (edito da Uno Editori, 344 pagg, ISBN 9788899912949, € 14,90) trovi oltre 60 film da scoprire e rivivere come mai…! Per lasciarsi ancora sorprendere!

Dal 2 ottobre 2018 nelle migliori librerie e sugli store on-line.

