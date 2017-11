Vi segnaliamo, già presentato alla recente Mostra del cinema di Venezia, il volume Il cinema secondo Corman, di Giulio Laroni, edito da Biblion edizioni.

Un giovane regista (Giulio Laroni) incontra un maestro hollywoodiano (Roger Corman). I due siedono intorno a un tavolo e parlano: parlano di regia, di messa in scena, di montaggio, ripercorrendo passo passo la filmografia di Corman. Dall’analisi dell’apparato formale, dei problemi tecnici dei vari film emerge una preziosa raccolta di consigli, trucchi e segreti del mestiere, spiegati da Corman con semplicità e chiarezza espositiva. Il risultato è una sorta di “prontuario” per studenti di regia – ma anche per chiunque ami o pratichi il cinema – proveniente dalla viva voce di uno dei più geniali cineasti che il cinema abbia mai avuto. L’intervista è completata dalla prefazione di Goffredo Fofi, da un saggio introduttivoe dal Dizionario dei film di Roger Corman, un repertorio commentato di tutti i film del Corman regista.

