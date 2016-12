In libreria ’Jacopetti Files - Biografia di un genere cinematografico italiano’, di Fabrizio Fogliato e Fabio Francione

E’ uscito in libreria e sta già riscuotendo un grande successo di critica ’JACOPETTI FILES Biografia di un genere cinematografico italiano’, di Fabrizio Fogliato e Fabio Francione, edito da Mimesis Edizioni quest’anno.

“Insomma, oggi giorno quando guardiamo la televisione noi usiamo – molti usano fare – lo zapping, passano da un programma ad un altro perché si annoiano. In Mondo cane anticipammo questa tecnica: non raccontavamo come i vecchi documentari della storia del posto dove si andava, ma sceglievamo, semplicemente, un avvenimento di quel posto e lo mostravamo. Questo avvenimento se era crudele, veniva seguito da un altro documento che invece era allegro e tirava su il morale e così via con l’alternarsi di scene che duravano non più di tre minuti e così via.”

[Franco Prosperi]

Amato oppure odiato, considerato fenomeno di culto da molti e liquidato come uno sfoggio di morboso voyerusimo da altri. Comunque lo si valuti, il cinema di Gualtiero Jacopetti non può lasciare indifferenti. Mondo cane, Africa addio, Addio zio Tom sono solo alcuni dei film che hanno tratteggiato i contorni di un nuovo genere cinematografico: il Mondo Movie. Nato sul finire degli anni Cinquanta come sottogenere del documentario, il Mondo Movie vuole colpire lo spettatore ricorrendo a immagini e a temi spesso scioccanti e controversi, al limite della morbosità. Non a caso il genere è conosciuto anche con il termine “shockumentary”.

Attraverso interviste, testimonianze, sondaggi critici, materiali editi e inediti, contributi originali e un apparato fotografico tratto da archivi pubblici e privati, Francione e Fogliato ricostruiscono in questo libro la biografia di un filone cult e dei suoi maggiori protagonisti (da Franco Prosperi e Paolo Cavara, a Stanis Nievo, Antonio Climati e Mario Morra), dedicando un’ampia sezione del libro alla riscoperta del cinema dei fratelli Alfredo e Angelo Castiglioni.