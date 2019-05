In libreria ’L’astro narrante’ di Silvia Casini per Fanucci Editore/Leggereditore

Vi segnaliamo con piacere il volume L’astro narrante di Silvia Casini, per Fanucci Editore/Leggereditore, guida astrologica con consigli psicologici, grafologici, musicali e cine-letterari, enogastronomici, di home décor e segreti astronomici.

Per scettici, amanti delle stelle e cuori erranti.

12 libricini, uno per ogni segno zodiacale, dalla grafica accattivante e tutti da collezionare!L’idea di questo progetto editoriale è nata da Il gusto speziato dell’amore (Leggereditore) dove la protagonista Stella abbina astronomia e gastronomia. Da qui, il ricettario astrale contenuto ne L’astro narrante. Il progetto si è poi ampliato grazie ai contributi di diversi esperti.

Ad esempio, l’oroscopo cinematografico (segno per segno) è a cura del critico cinematografico Francesco Lomuscio. Consulente filmografico per il documentario Le ombre della paura, realizzato da J.N. Graphics e Gorebros e presentato presso il Festival di Venezia 2004 all’interno della sezione King of the B’s, Francesco ha condotto per T9 lo spazio cinema di Naitt9 e vanta collaborazioni con Filmup.com, Everyeye.it, Taxidrivers.it, Movietrainer.com, Horror mania, Necro, Ciak e l’emittente tv Horror Channel. Attualmente è caporedattore del portale Mondospettacolo.com. Ha pubblicato nel 2013 il testo Zombi – Oltre 900 titoli per non riposare in pace (Universitalia), una guida su tutti i film dei morti viventi.

Interessante è anche l’intervista all’astronomo Stefano Giovanardi che vi svelerà i segreti del cosmo e le più affascinanti leggende di amori impossibili nascoste tra le stelle.

Di fatto, ogni libro contiene:

EMOZIONI ASTRALI

A cura di Kelly Ardens.

Tratti psicologici e caratteristiche emotive del segno.

PER ASPERA AD ASTRA

A cura di Maria Carla Zampieri.

Simbolismo grafico e astrale del segno.

OROSCOPO LETTERARIO

A cura di Alessandra Micheli.

Suggerimenti letterari.

PAROLE ASTRALI: RACCONTI INEDITI

Racconti di Elisa Bollazzi, Erika Carta, Andrea De Venuto, Roberta La Placa, Samanta Crespi, Debora Parisi.

MUSICA ASTRALE

A cura di Massimo Villa.

Le canzoni da ascoltare in base al segno zodiacale.

LOOK STELLARE

A cura di Francesca Lorusso.

Stile e pietre da indossare.

ASTRI E RISPARMI

A cura di Paola Nosari.

Denaro ed emozioni, come ristabilire il controllo sul cash flow.

OROSCOPO DELLE SPEZIE E VINI ASTRALI

A cura di Elvia Gregorace.

Spezie e i vini astrali.

OROSCOPO CINEMATOGRAFICO

A cura di Francesco Lomuscio.

I film abbinati al segno.

ASTRO DÉCOR

A cura di Simona Scifo.

Colori da usare e come apparecchiare la tavola.

ASTRO MENU

A cura di Silvia Casini.

Ricettario astrale

Inoltre, in ogni libricino troverete anche un’intervista alla scrittrice e food blogger Raffaella Fenoglio (chicche vegane garantite!) e un’altra all’associazione La luna al guinzaglio che vi porterà a scoprire una (g)astronomica meraviglia: La tavola celeste.

L’AUTRICE, SILVIA CASINI

Dopo la laurea in Lingue e Letterature Straniere, Silvia Casini ha ricoperto il ruolo di project manager presso l’Istituto Internazionale per il Cinema e l’Audiovisivo dei Paesi Latini di Gillo Pontecorvo e Sandro Silvestri. Si è occupata di relazioni internazionali e della promozione dei film italiani all’estero. In seguito, si è specializzata in marketing strategico e ha iniziato a collaborare con diverse case di produzione e distribuzione cine-tv nel settore del product placement. Attualmente, è product placement & co-marketing manager per Echo Group s.r.l.. Negli anni, ha collaborato con diverse testate giornalistiche e siti web, come Youmovies.it, DirettaNews.it, CheDonna.it, UniversoMamma.it, PianetaDonna.it, Girlpower.it, PianetaMamma.it, Tevere Notizie, Empire Magazine Italia, Vox Roma, Pink Italia Magazine, ecc. Ha pubblicato Magia e altri amori. Pensieri e micro-racconti strampalati alla fermata del treno (Edda Edizioni), L’appendifiabe (Nadia Camandona editore), Tutto in una notte (Libro/mania), Di magia e di vento (Antonio Tombolini editore), Il gusto speziato dell’amore (Leggereditore) e Gli occhi invisibili del destino (Golem edizioni). Ha fondato Upside Down Magazine assieme a un gruppo di scrittrici italiane, dove si occupa di recensioni filmiche e letterarie.