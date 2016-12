In libreria ’La leggenda del Western. Da John Ford a Quentin Tarantino’, di Francangelo Scapolla, edito da il melangolo

Segnaliamo l’uscita in libreria di La leggenda del Western. Da John Ford a Quentin Tarantino, di Francangelo Scapolla (Edizioni il melangolo Genova, 2016, 10 euro). Secondo André Bazin il western rappresenta “il cinema americano per eccellenza”. Gli faceva eco Jorge Luis Borges: “in un tempo nel quale i poeti avevano dimenticato il loro dovere di essere epici, Hollywood ha assolto, per loro, quel dovere. E ora l’Ovest - il Far West - è dappertutto nel mondo”.

Dato per morto e mille volte risorto, il western ha rappresentato, soprattutto nella sua dimensione classica, una realtà magica e coinvolgente per intere generazioni, in un processo di seduzione e di identificazione con i protagonisti del film le cui componenti essenziali erano l’epica, l’avventura, le sconfinate praterie, le guglie della Monument Valley, l’incanto e lo spettacolo della natura.

LA LEGGENDA DEL WESTERN rievoca e insieme riordina, trascorrendo dall’agile saggio di un’antico e competente spettatore all’analisi dell’evoluzione del genere, dall’elenco dei maggiori registi alle schede critiche dei 100 film imperdibili, con un approfondimento conclusivo sugli autori nuovi e nuovissimi, dal Costner di Balla coi lupi all’Iñarritu di Revenant.

Francangelo Scapolla vive e lavora a Genova, dove ha completato gli studi, oltre a una successiva specializzazione al Politecnico di Torino. E’ stato lui stesso un film-maker per cortometraggi a passo ridotto e ha coltivato, fin da ragazzo, l’interesse e la passione per il cinema. Fondatore e direttore della casa editrice LeMani, ha pubblicato per trent’anni le opere della scrittrice Elena Bono, oltre a centinaia di titoli dedicati alla saggistica cinematografica e ad alcuni testi sull’alpinismo, disciplina alla quale dedica parte del suo tempo libero.