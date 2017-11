Dopo Showrunner [http://www.close-up.it/showrunner-g...QUI la recensione di CLOSE UP], dedicato alla grande serialità USA, ecco il nuovo libro di Neil Landau, che questa volta affronta la serialità prodotta e veicolata dalle nuove piattaforme digitali tipo Netflix, Amazon e così via. Qui a parlare non sono solo gli autori, cioè gli showrunner, ma anche i produttori, in altre parole gli inventori sia di nuove linee editoriali sia di un nuovo business televisivo che sembra aver dato vita negli USA a una “nuova età dell’oro” per la tv. Netflix e le altre è un libro ricco di informazioni e curiosità, eccitante per chi ama le grandi storie seriali, ma anche per il professionista che lavora nel campo dei media audiovisivi, interessato a comprendere le dinamiche della rivoluzione mondiale in atto.

Il libro esplora il nuovo universo in rapida diffusione delle reti televisive on-demand e OTT (Over the Top): Netflix, Amazon, Hulu, Sony Crackle, CW Seed, Vimeo, AwesomenessTV e altre. All’accurata analisi delle diverse reti e alle testimonianze di produttori e manager, l’autore fa seguire interessantissime interviste ai creatori di contenuti, anticonformisti e ispiratori culturali che con capacità visionaria ribaltano i modelli televisivi tradizionali per creare il futuro della televisione e del cinema.

Oltre a Tom Fontana, sceneggiatore e autore di serie famose come Oz e I Borgia e a Beau Willimon di House of Cards, alcuni dei più apprezzati creatori e showrunner di serie di grande successo raccontano i segreti di questo lavoro: Jenji Kohan di Orange Is the New Black, Andrea Sperling di Transparent, John J. Strauss di Mozart in the Jungle, Ricky Gervais di Derek, Charlie Brooker di Black Mirror, Bridget Carpenter di 22.11.63.

Neil Landau è sceneggiatore, produttore, autore e professore di Sceneggiatura e di Produzione televisiva alla UCLA. Con Dino Audino editore ha già pubblicato Showrunner (2015).

Neil Landau

Netflix e le altre. La rivoluzione delle tv digitali

La nuova età dell’oro della televisione: parlano produttori e showrunner

Manuali 191

novembre 2017

142 pP

15 €