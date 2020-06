In preparazione la serie tv ’INFINITY’ dall’Ordine dei Templari del Principato di Monaco

Il Centro Studi Rosa+Croce dell’Ordine dei Templari del Principato di Monaco, lancia una nuova iniziativa umanitaria e sociale.

Il Gran Priore Magistrale Domizio Cipriani la introduce con queste parole: "Dopo secoli di silenzio, siamo richiamati in causa per tutelare i nostri diritti quali esseri umani, in questi periodi oscuri. Per portare la luce e rendere pubbliche all’umanità le antiche conoscenze spirituali mai divulgate prima. Per questo motivo stiamo creando una prima serie televisiva di dieci puntate, dal titolo INFINITY, quali guardiani delle antiche conoscenze. Unitevi a noi, abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, collaborate con noi, l’unione è la nostra forza, supportateci. La Ricerca del Graal è la via interiore della beatitudine!".

Il teaser e trailer di presentazione sono visionabili al link:

www.knighttemplar.net/Templa...,

Le scene di queste puntate verranno girate principalmente nel territorio tra Ventimiglia, Menton e Monaco e anche il turismo e il commercio locale ne trarranno un importante beneficio.

"Aiutateci a diffondere questo messaggio - continua Cipriani - potrebbero nascere delle sinergie importanti per tutti, in quanto una soluzione alla debacle finanziaria esiste! Formare le persone alla creatività e allo sviluppo di soluzioni innovative a crescita esponenziale, allenando l’abilità all’utilizzo dell’emisfero cerebrale destro, la nostra parte intuitiva. Siamo ITALIANI, abbiamo scritto la Storia del Mondo e possiamo continuare a farlo, non diamoci mai per vinti!".

Il sito web www.knighttemplar.net contiene una sezione dedicata a un forum gratuito aperto a tutti per la condivisione di argomenti di filosofia spirituale quantistica applicata.

A breve verranno pubblicati altri due libri di Domizio Cipriani, dal titolo "Le preghiere alchemiche ed ermetiche dei Rosa+Croce" delle Edizioni Luoghi Interiori e "I Templari e gli Esseni, un filo invisibile una memoria vivente" delle Edizioni Santelli, manoscritti contenenti anche esercizi pratici e suggerimenti per imparare a vivere nel momento presente, per vivere in una perfetta salute mentale. Tutte le royalties di questi libri, come quelle di tutti i libri dell’autore, saranno devolute in beneficenza per aiutare i bambini nel mondo con l’associazione Amade Mondiale.