In scena a Roma la commedia sofisticata ’Agenzia Syrano’, regia di Pino Quartullo

In scena al Teatro Golden di Roma (via Taranto, 36), l’8, il 10, 11, 12 e 13 maggio (alle ore 21:00, tranne il 13 maggio alle ore 17:00), per la regia di Pino Quartullo, Agenzia Syrano, commedia di Laura Grimaldi e Andrea Papale, con Giorgia Ferrara, Luca Forte, Fabrizio Mazzeo, Andrea Papale e con Eugenio Banella.

Un’agenzia che scrive discorsi e vende parole a persone in difficoltà. Uno scrittore di teatro psicologicamente disturbato al servizio di persone che non riescono a dire no, che riescono ad accettare solo la verità, oppresse e irrisolte. Una cena pilotata per far fidanzare due clienti con intenti opposti è l’occasione per far rivivere Cyrano. (Ma siccome la massa è ignorante per far pronunciare in maniera esatta il nome lo scrivono sbagliato).

Una sophisticated commedy di giovani teatranti di oggi.

