In tutte le librerie “Pianoforte: 7 note di armonia manageriale”

In tutte le librerie fisiche e digitali è approdato “Pianoforte: 7 note di armonia manageriale” di Carlo Massarini e Ivano Scolieri per Hoepli editore.

Ispirati dal fascino del pianoforte Massarini e Scolieri costruiscono un viaggio che unisce Management e Musica, cadenzato e ordinato dalle note di pianoforte. Ogni nota ha un determinato suono, una sua intensità che permette di collegarla, con riferimenti e citazioni, sia al mondo del lavoro sia a quello più popolare della musica. Ogni nota diventa il tempo e il perimetro di un racconto manageriale, raccogliendo diverse esperienze reali vissute in importanti organizzazioni nazionali e internazionali.

“Pianoforte: 7 note di armonia manageriale” offre al lettore due velocità, due approcci stereofonici/metaforici del mondo del lavoro e delle sue competenze e, attraverso lo sviluppo della scala ‘armonica’, ogni singola nota diventa il riferimento di una dimensione manageriale. Questa dimensione viene tradotta in competenza o valore ed è raccontata attraverso esempi estratti dalla vita aziendale. Ogni dimensione aumenta la sua forza espressiva e di coinvolgimento attraverso esempi selezionati dal mondo della musica.

Mentre Ivano Scolieri (consulente aziendale e formatore) fa una rassegna di comportamenti virtuosi che aiutano noi stessi e chi ci circonda - nel mondo del lavoro, delle aziende, delle relazioni - Carlo Massarini (giornalista e conduttore radio-televisivo) individua 21 figure/role model che incarnano queste competenze nella loro vita artistica, perché è interessante e divertente poter scoprire come una competenza possa essere un elemento di caratterizzazione sia per un manager sia per una rockstar.

“Pianoforte: 7 note di armonia manageriale è un manuale fuori dall’ordinario perché pensato per offrire a ogni professionista la possibilità di un miglioramento continuo” dichiara Ivano Scolieri, a cui fa eco Carlo Massarini: “E’ il lettore che deve usare questo libro – in entrambe le sue parti - per fare una riflessione su di sé. Per capire dove la sua Nota è un punto di forza e dove, invece, è una debolezza che va rinforzata, raffinata, migliorata”.

Pianoforte: 7 note di armonia manageriale: pagine 304, € 24,90

Hoepli Edizioni, settembre 2019 (nelle migliori librerie e negli store online)

Carlo Massarini, nato a La Spezia, vive a Roma. Ha attraversato tutti i media - radio/televisione/ scrittura/fotografia/web - occupandosi di musica, arti contemporanee, tecnologia e mondi digitali. Ha esordito in radio con Per Voi Giovani nel 1971, poi Popoff nel 1973. In televisione nel 1981 con Mister Fantasy e nel 1986 con Non Necessariamente. Ha diretto e scritto per ‘Popster’ e ‘Rolling Stone’ (ed. italiana). Nel 1987 e 1988 ha presentato il Festival di Sanremo. Dal 1995 al 2002 è stato autore e presentatore su Rai Educational di Media- Mente, programma sulle nuove tecnologie digitali. Nel 2009 ha pubblicato per Rizzoli il foto-libro Dear Mister Fantasy (ripubblicato nel 2019 in edizione ampliata). Dal 2010 al 2015 ha condotto su Rai5 Cool Tour, Classic Rock e Ghiaccio Bollente. Dal 2012 al 2015 ha condotto su Virgin Radio Absolute Beginners; il libro che ne è stato tratto è stato pubblicato da Hoepli nel 2016.

Ivano Scolieri è il fondatore di Inventrix, società specializzata in progetti di sviluppo manageriale e comunicazione creativa. Sociologo specializzato in Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione ha successivamente approfondito i temi della comunicazione strategica. È considerato un punto di riferimento nella costruzione di percorsi formativi ad hoc e format ad alto impatto per lanci prodotto e convention. Collabora con molte organizzazioni nazionali e internazionali per eventi, seminari e laboratori non convenzionali per lo sviluppo delle competenze hard & soft. In questi ultimi anni ha formato Areaxy, società specializzata nella produzione di strumenti olistici e prodotti per l’azienda. Sperimentazioni evolute tra suono e management, che vedono in pianoforte l’opera prima di un percorso.