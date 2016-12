In uscita con Magic Press Edizioni, il ’Dizionario Illustrato dei #giovanimerda’

E se, per la prima volta nella storia, i giovani avessero torto marcio e gli anziani ragione?

Esce con Magic Press Edizioni il ’Dizionario Illustrato dei #giovanimerda’!

Da che mondo è mondo, gli anziani hanno sempre redarguito e criticato le nuove generazioni: vuoi per consuetudine sociale, vuoi per semplice invidia, vuoi per pura cretinaggine, e quasi sempre i giovani hanno avuto ragione, anche se qualche volta sul filo di lana. Oggi, invece, assistiamo a un evento epocale: per la prima volta nella storia, i giovani hanno torto marcio, e gli anziani hanno ragione. Indolenti, accidiosi, presuntuosi, reazionari (soprattutto quando si atteggiano a sinistra pura e dura), pressappochisti, cazzocanisti, i giovani d’oggi si sono trasformati negli anziani di ieri.

Tra overdose di politically correct e orride canzoncine indie suonate male, il Dizionario Illustrato dei #giovanimerda cerca di tracciare una mappa alfabetica dei difetti delle nuove generazione attraverso uno sguardo sarcastico, ironico e (quasi mai?) rancoroso. Ci sono quelli che credono di essere cervelli che emigrano e invece sono soltanto cretini in perenne gita scolastica, quelli che credono di instaurare la dittatura del proletariato scrivendo sui social network, quelli convinti di salvare il mondo perché comprano pomodori bio pagandoli come cocaina, e quelli che si curano col bicarbonato perché hanno scoperto un complotto in cui sono coinvolte le case farmaceutiche e le compagnie telefoniche. C’è quello fissato coi videogames e che non è capace però a giocarci, quello che si ribella ai genitori ma solo per avere un aumento della paghetta, c’è il vegano che invece di mangiare verdure passa il tempo a cercare di farle mangiare agli altri, c’è il rapper convinto di fuck the system con rimacce baciate, c’è la giovane salutista che trangugia beveroni equivoci e poi si lamenta che non trova il fidanzato, e c’è lo startupper work hard play hard che lavora da mezzogiorno a mezzogiorno e dieci. Ad accompagnare de Silva in questa baldoria letteraria c’è Boban Pesov, membro onorario dei Giovani di cui sopra imposto a forza dalla produzione. Noto Youtuber e talentuoso illustratore, Pesov darà corpo alle voci del libro più argute ed esilaranti.

Nel Dizionario Illustrato dei #giovanimerda c’è il ritratto di una generazione che non è mai stata giovane. Per fortuna che si ride.

L’AUTORE

Amleto de Silva nasce a Napoli, cresce a Salerno e infine, dieci anni fa, si trasferisce a Roma, dove vive; il risultato è che si perde in tutte e tre le città. Comincia a scrivere come vignettista, con Sara Migneco, su Cuore, Smemoranda e altre testate. Nel lontano 2000 vince il premio satira politica di Forte dei Marmi, anche se ultimamente sta pensando di restituirlo. Non lo fa perché è pigro. Il suo famigerato blog è www.amlo.it. Collabora come autore con Enrico Montesano, scrive Statti attento da me (prima in self publishing con ilmiolibro.it poi con Roundmidnight), La nobile arte di misurarsi la palla (Roundmidnight) e due saggi di costume, Stronzology (Liberaria) e Degenerati (Liberaria). Adesso è il momento de Il Dizionario Illustrato dei Giovani Merda (Magic Press Edizioni) con le illustrazioni di Boban Pesov. Su Amazon c’è la raccolta I Dieci Peggio, che trovate anche a gratis sul blog. Scrive la rubrica Spoiler, che parla di serie tv inedite, per TvZap (gruppo Espresso) e Playlist e On Writing per ilmiolibro.it (gruppo Espresso). Porta in giro degli spettacoli, tra cui Amleto fa Cirano con l’Inglese (con Edoardo Inglese), I Dieci Peggio (stand up comedy) e, da settembre, Non muore nessuno, dal romanzo di Sergio Claudio Perroni (Bompiani). Sebbene i suoi amici lo sfottano per il suo look da attempato diggei, egli è molto fiero del fatto che sa indossare. Ne scaturisce un ritratto di una generazione che non è mai stata giovane. Per fortuna che si ride.

IL LIBRO

Autore: Amleto de Silva

Illustrazioni: Boban Pesov

Formato: 14,8x21 cm; bross. con bandelle.; pp. 128; B&N

Prezzo: 14,00 €

Uscita: 15 novembre 2016

Magic Press Edizioni

www.magicpressedizioni.it