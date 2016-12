In uscita con Tunuè, ’Appuntamento a Phoenix’, graphic novel di Tony Sandoval

In uscita con la casa editrice Tunuè, il graphic novel Appuntamento a Phoenix, l’attesissimo ritorno autobiografico di uno degli autori più amati del fumetto internazionale, Tony Sandoval.

Passare la frontiera per realizzare i propri sogni. È questa la molla che muove il protagonista. Tony Sandoval, per la prima volta si racconta attraverso uno spaccato di vita vissuta completamente auto­biografico. Un Sandoval dall’inconfondibile chioma nera, si mette in scena raccontando del suo pas­saggio clandestino dal Messico agli Stati Uniti con l’obiettivo di raggiungere la sua ragazza e mostrare le sue tavole in ambienti rilevanti, così da poter fare del fumetto la propria vita. «Sono stufo di fallire», si ripete. Alla ricerca del cosiddetto «coyote», il traghettatore che conduce fino alla terra tanto agognata, tenta di raggiungere il fondamentale e complicato salto verso una terra nuova e possibilità infinite. Tra una sfilza di pregiudizi e ostacoli e con il costante terrore della famigerata «migra», la polizia statunitense che controlla la frontiera, Sandoval tesse una narrazione fatta di tavole veloci e linguaggio scorrevole, spesso abbattendo la quarta parete dimensionale e rivol­gendosi direttamente al lettore ne favorisce l’immedesimazione nel clima ostile in cui si muo­vono i personaggi, coinvolti in una storia toc­cante di lotta e speranza.

Tony Sandoval

Autore di origini messicane, pubblicato in Francia, Svizzera, Polonia e molti altri Paesi del mondo, è diventato una delle matite più apprezzate del fumetto contemporaneo. In Italia tutti i suoi libri sono pubblicati da Tunué: Mille Tempeste, Wa­tersnakes, Echi invisibili (testi suoi, disegni di Gra­zia La Padula), Il cadavere e il sofà, Nocturno, Ol­tre il muro (testi di Pierre Paquet), Doomboy

SFOGLIA QUI L’ANTEPRIMA