In uscita ’Contagiati’ raccolta di racconti di Andrea Mauri

Vi segnaliamo l’uscita del libro Contagiati, scritto da Andrea Mauri per la casa editrice Ensemble (casa editrice indipendente e no EAP di Roma).

Il libro è una raccolta di dodici racconti, dodici storie tormentate e visionarie, di cui alcune apparentemente improbabili ma realisticamente percepite, in cui l’autore ci racconta la sua ossessione per la malattia e il disagio del vivere moderno, descrivendo magistralmente quello sconvolgimento causato dal contagio che tocca amori, amicizia, famiglia e proponendoci la scrittura come unica terapia efficace contro le infezioni della vita, siano esse fisiche o psicologiche.