In uscita il 7 febbraio il dvd e blu-ray di ’Un bacio’, di Ivan Cotroneo con extra esclusivi e copie autografate

Uscirà in Dvd e in Blu-ray il 7 febbraio - in concomitanza con la prima Giornata Nazionale contro il Bullismo a Scuola - Un bacio, di Ivan Cotroneo con Rimau Grillo Ritzberger, Valentina Romani e Leonardo Pazzagli: un film sull’adolescenza, sulle prime volte, sulla ricerca della felicità. Ma anche sul bullismo e sull’omofobia. Sui modelli e sugli schemi che ci impediscono, e che impediscono soprattutto ai ragazzi, di essere felici, di trovare la strada della loro singola, particolare, personale felicità.

Il film, prodotto da Indigo Film, Titanus con Rai Cinema, arriva in Home Video in edizione Lucky Red (distribuito da CG Entertainment, per Mustang) a conclusione di “Un bacio experience” www.unbacio.it/experience/ , un progetto unico nel suo genere, fortemente voluto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che nelle scorse settimane ha consentito ad oltre 30.000 studenti italiani la visione del film in sala e una riflessione, a seguire, con i protagonisti del film e i rappresentanti delle associazioni che lo hanno sostenuto.

Le edizioni Dvd e Blu-ray disc sono accompagnata da una ricca selezione di contenuti speciali: “Backstage”, “I protagonisti e le famiglie”, “Costruire una scena”, “Le prime volte di Un bacio”, “Provini”, “Il coraggio di essere sé stessi”, “Hurts – Videoclip”, “Trailer” e in esclusiva “Hurts - Mika Backstage del Video clip”; all’interno del dvd e del blu ray sarà inoltre inserito un esclusivo poster da collezione. Il Dvd e il Blu Ray saranno disponibili nei migliori negozi e negli store online; in esclusiva sul sito www.cgentertainment.it sarà disponibile la versione Dvd autografata dal cast, in edizione limitata.

Lorenzo, Blu, Antonio. Sedici anni, e tre motivi diversi per essere derisi dai compagni di scuola: il gay, la ragazza facile, lo stupido. Questa è la storia della loro grande amicizia, che poteva essere più forte delle loro paure. E di un piccolo bacio che sconvolge le vite. Un inno alla vita, un viaggio nell’età più difficile e bella, un atto d’accusa contro il bullismo, l’omofobia e tutti gli schemi che ci impediscono di essere felici.

“Non ho paura di dire che tengo moltissimo a questo film, per le tematiche che affronta, e per come le affronta. Per l’importanza, anche personale, che ha per me raccontare questo tema, le meccaniche del bullismo, il rischio dell’infelicità, il pericolo per i ragazzi, in questo preciso momento storico”.

Ivan Cotroneo