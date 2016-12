In uscita il graphic novel ’Claire e Malù’ con Tunuè

In uscita a settembre 2016, ma già acquistabile in pre-ordine QUI, il graphic novel edito dalla attivissima casa editrice di Latina, Tunuè, per la collana Tipitondi, Claire & Malù (pp. 112 a colori, 14,90 euro), di Tauro e Karicola.

Il legame tra una bambina e la sua cagnolina raccontato con umorismo in stile Hello Spank. Claire è una bambina di 10 anni e ha un legame fortissimo con la sua cagnolina, Malù, che l’accompagna in ogni più piccolo spazio della quotidianità, fra scuola, compiti, svaghi e marachelle. Ma Claire si rende anche conto che gestire un animale è un impegno costante. Le avventure di tutti i giorni, disegnate con larghi tratti di ironia, condurranno le due protagoniste passo dopo passo fino all’appuntamento più importante: il compleanno di Claire. Come se la caveranno in quest’occasione?

I DUE AUTORI

Tauro

Nome d’arte di Antonio Silvestri, nato a Sulmona nel 1979. Da più di dieci anni insegnante all’Accademia del Fumetto di Pescara. Al suo attivo la creazione di strisce per blog, web-settimanali di satira, quotidiani on-line, pubblicazioni e quotidiani. Al momento è vignettista per Il Fatto Quotidiano.

Karicola

Nome d’arte di Chiara Colagrande, nata a Pescara nel 1984. Insegnante all’Accademia del Fumetto di Pescara. Inchiostratrice e matitista per editori italiani e stranieri tra i quali Play Press e Delcourt. Ideatrice di albi da colorare e albi stickers per molteplici gruppi editoriali, tra i tanti Fanucci e Panini.