Ritorna la collana "Il teatro di Eduardo De Filippo a fumetti" edito da Nicola Pesce, con la terza uscita dedicata ad una delle rappresentazioni più famose del Maestro.

Filumena Marturano è una commedia teatrale in tre atti scritta nel 1946 da Eduardo De Filippo: uno dei suoi lavori più conosciuti e apprezzati dal pubblico e dalla critica. Scritta originariamente per la sorella Titina, dalla commedia Eduardo trasse il film omonimo (1951), diretto e interpretato da lui stesso e da sua sorella, nonché la versione televisiva (1962) con Regina Bianchi. Vittorio De Sica ne trasse Matrimonio all’italiana (1964), con Sophia Loren e Marcello Mastroianni, sempre ambientato a Napoli. La commedia fu tradotta in varie lingue, tra cui l’inglese: una versione fu addirittura diretta da Laurence Olivier.

Prezzo: 19.90€ e acquistabile scontato a 16.99€ al link www.edizioninpe.it/product/f...

autori: Eduardo De Filippo, Ambrosino, Faina, Funaro

isbn: 978-88-94818-31-4

dati: 210×300 mm, cartonato a colori, 96 pp.