In uscita, nelle principali librerie d’Italia, il primo romanzo autobiografico di Silvia Salemi, intitolato "La voce nel cassetto". Il libro, edito da Imprimatur, racconta la sua intensa escalation professionale e umana: dalla partenza dal suo piccolo paese, Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa, al palco del Karaoke di Fiorello fino alle trionfali partecipazioni ai Festival di Castrocaro e Sanremo. Una storia di riscatto e caparbietà, di conquiste e rinunce, per scrivere un finale diverso rispetto a quello che il destino sembrava averle assegnato. Una nuova avventura professionale, quella legata al libro "La voce nel cassetto", che conclude nel migliore dei modi un 2017 che Silvia Salemi ricorderà come uno degli anni più proficui della sua carriera. Prima la conduzione del programma Piccole luci, che ha ottenuto ascolti record su Rete4, poi, le grandi soddisfazioni raccolte su RaiUno con una seguitissima rubrica, A casa di Silvia, all’interno della versione estiva di Vita in diretta. Nello stesso periodo, è tornata in hit-parade con l’album "23", lanciato dal singolo "Potrebbe essere", da cui è stato realizzato un video diretto da Gaetano Morbioli, che lunedì scorso si è aggiudicato un premio speciale al Roma Videoclip 2017.

Silvia Salemi, cantautrice e conduttrice televisiva, è nata a Palazzolo Acreide (SR) nel 1978. A diciassette anni vince il Festival di Castrocaro e inizia così la sua carriera musicale che la porta nel 1997 a Sanremo con la canzone A casa di Luca che le varrà il premio della Critica per miglior testo. Nel 2017 ha pubblicato il suo settimo album dal titolo 23 e ha condotto Piccole luci, in onda su Rete 4. Vive a Roma, è sposata ed è mamma di due figlie. Questo è il suo primo romanzo.

LA VOCE NEL CASSETTO

di Silvia Salemi

ISBN 978 88 6830 613 7 | 14,00 €

14x21 brossura con bandelle | pp. 144