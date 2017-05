In uscita ’Laboratorio di regia’, manuale di Maurizio Nichetti edito da Dino Audino Editore

Segnaliamo con piacere l’uscita, con Dino Audino Editore del manuale Laboratorio di regia, scritto da Maurizio Nichetti con Giuseppe Carrieri (128 pagine, 15 €).

Un altro libro su come realizzare un film? Forse non ce n’è bisogno… questa stessa collana ne ha già pubblicati più d’uno. Ma è la prima volta che presenta un laboratorio di regia: una vera e propria raccolta di esercizi e suggerimenti per affrontare i problemi della realizzazione di un filmato all’interno di una didattica scolastica. E soprattutto un libro nato dalla concreta esperienza di Maurizio Nichetti, notissimo regista, all’interno dello IULM di Milano. Oggi le nuove tecnologie permettono a ogni ragazzo di portare in tasca gli strumenti per riprendere la realtà in alta definizione, tutti possono sentirsi registi per un giorno, ma non tutti hanno la possibilità di ricevere istruzioni semplici e chiare per migliorare la propria capacità di comunicazione con il linguaggio delle immagini. 10 lezioni pratiche per affrontare una ripresa cinematografica: dallo spot pubblicitario, al corto di genere, al documentario. Tutte le informazioni necessarie per prepararsi a vivere bene l’esperienza del set. Per la prima volta un libro non si limita a mostrare solo foto o disegni esemplificativi, ma permette, con l’utilizzo di una semplice App gratuita, di accedere anche a filmati ed esempi realizzati da altri studenti, veri e propri spunti e ispirazioni per nuove esercitazioni. Provare a fare il cinema per diventare spettatori migliori.

Maurizio Nichetti, milanese, laureato in architettura. Mimo e attore per il Piccolo Teatro. Nel 1979 debutta come regista con Ratataplan, che diventa un successo internazionale. Seguono una decina di pellicole, da Ho fatto splash a Ladri di Saponette, da Volere Volare a Luna e l’altra. Da quattro anni dirige la sede milanese del Centro Sperimentale di Cinematografia. Dal 2013 tiene un Laboratorio di regia presso l’Università IULM di Milano.

Giuseppe Carrieri, napoletano, film-maker. Nel 2013 con il suo lavoro In Utero Srebrenica vince numerosi premi internazionali ed è finalista del David di Donatello, nella categoria “Miglior documentario”. Collabora con alcune tra le principali emittenti Web-TV italiane ed europee. Dal 2013 collabora con Maurizio Nichetti nel Laboratorio di regia presso l’Università IULM di Milano.