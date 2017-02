Dino Audino Editore presenta ’Viaggio nel bosco narrativ. Come funzionano le grandi storie e soprattutto perché’, di John Yorke (167 pp, 19 €, isbn: 9788875273446).

Tutti amiamo le storie. Ma perché le raccontiamo? E perché tutte le storie funzionano in un modo stranamente simile? L’autore fa compiere al lettore un viaggio nel cuore dello storytelling, rivelando che c’è davvero un modello comune alle varie strutture narrative, un modello che riecheggia il viaggio nel bosco raccontato nelle favole e che, come tutte le grandi arti, proviene dal profondo. Dai miti ai blockbuster, Yorke arriva alle radici delle storie che sono attorno a noi, ogni giorno. Questo libro spiega proprio perché la struttura di ogni storia è inevitabilmente legata – nella composizione (tecniche/strumenti) e nella fruizione (apprezzamento/delusione) – alla natura umana. Esiste una circolarità tra le motivazioni degli autori e il punto di vista del pubblico che è anche reiterazione di uno schema narrativo. La comprensione di tale schema determina l’efficacia o meno non solo di una storia cinematografica ma di qualsiasi forma di espressione, dall’arte figurativa alla pubblicità.

John Yorke, produttore e dirigente televisivo britannico, lavora per la BBC. Come direttore di Channel Four e responsabile della produzione di fiction per la tv pubblica britannica, ha contribuito al successo di numerosi prodotti come la serie Life On Mars. Nel 2005 ha fondato la BBC Writers’ Academy, che da un decennio forma autori televisivi di successo. Insegna Lingua e Letteratura Inglese presso l’Università di Newcastle-upon-Tyne.