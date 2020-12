’Incontro con Federico Fellini’: cartoon per mostra virtuale con foto del Centro Sperimentale di Cinematografia

Avvolto nella sua iconica sciarpa rossa si aggira nei corridoi di una mostra a lui dedicatagli. È online su www.pulcinellafestival.com “Incontro con Federico Fellini”, un’immersione esperienziale nell’arte del grande regista Premio Oscar attraverso 39 scatti di grandi fotografi e conservati nell’Archivio fotografico della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia con il commento critico del giornalista e docente universitario Valerio Caprara. Un vero e proprio incontro con il maestro, ritratto nelle animazioni di Francesca Ferrara, le musiche originali di Adriano Aponte, scritto e diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo, che guiderà lo spettatore nella mostra virtuale tra le immagini dei suoi set come “La Dolce Vita”, “8 e mezzo”, “Giulietta degli Spiriti”, “Casanova”, “Lo Sceicco bianco”, “La voce della Luna”, film nei quali ha diretto mostri sacri come Marcello Mastroianni, Roberto Benigni, Alberto Sordi.

«Un dovuto omaggio ai 100 dalla sua nascita di un grande maestro. Rendendo fruibile quest’opera sul web potremmo raggiungere un pubblico più vasto, con la speranza e l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla sua arte. Inoltre, potremmo arrivare così nelle case di tutta Italia e, perché no, anche del mondo intero per regalare un momento di svago, un viaggio nei set magici di Fellini» spiega Giuseppe Alessio Nuzzo. «L’omaggio a Federico Fellini realizzato per l’edizione di questo travagliato 2020 del Festival della commedia esula dalla routine cerimoniale e propone un mix di (re)visioni degno dell’estro certo imitabile - l’aggettivo “felliniano” non è nato per caso - ma mai omologabile del maestro. Non si tratta solo di sottolineare la competenza e l’accuratezza con cui è stato allestita la mostra, ma anche di notare la pertinenza di una rievocazione operativa che evita di fare il verso a quanto inevitabilmente è stato già detto e scritto: sia sul versante della spiritosa mini ballata fumettistica, sia su quello dello splendido album fotografico vintage, infatti, è garantito l’effetto di una condivisione garbata e naturale e della promessa di un piacere intenso liberato, però, dall’obbligo di potervi accedere solo se si è cinefili incalliti. Anzi è più probabile che i catecumeni Giuseppe Alessio Nuzzo & co. riescano a fare diventare tali tutti i visitatori che risponderanno al loro invito» racconta Valerio Caprara.

Prodotto da Paradise Pictures e realizzato nell’ambito delle attività di work experience del progetto “CREA(t)tività” dell’avviso Benessere Giovani Acerra della Regione Campania, “Incontro con Fellini” è l’evento di apertura della quinta edizione del Pulcinella FilmFest (14 – 20 dicembre 2020), la rassegna che celebra la commedia cinematografica, ideata dal regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo, con la direzione artistica di Gaetano Affinito e organizzata dalla “Casa del Cinema e delle Arti di Acerra”, progetto di valorizzazione delle arti del territorio realizzato con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù. Tutti i giorni sarà possibile la visione on-demand (gratuitamente previa registrazione) delle 34 opere in cartellone provenienti da 11 nazioni, seguire in diretta radio e social gli incontri con ospiti e autori in concorso.