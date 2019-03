Lo Studio Gazzoli, dopo il successo internazionale del documentario “L’ultimo metro di pellicola”, è lieto di comunicare l’inizio di una nuova affascinante avventura filmica: il docufilm “Ti racconto tuo padre”. L’emozionante tentativo di raccontare la propria vita da parte di una stella della televisione italiana, Fabrizio Bracconeri, al figlio autistico. Un’occasione per vincere il muro della solitudine creato da questa malattia e ragionare su cosa ancora bisogna fare per aiutare le famiglie coinvolte. La regia e la fotografia porteranno la firma elegante di Daniele Gangemi, premio per la “Migliore Opera Prima” al World-Fest di Houston del 2009 col film “Una Notte Blu Cobalto e vincitore di numerosi altri riconoscimenti in Italia ed all’Estero con le sue opere.

Il suono sarà curato dall’esperto fonico di presa diretta Carmelo Sfogliano, che vanta più di cento lavori all’attivo tra lunghi e corti. L’organizzazione generale è affidata invece alla giovane produttrice esecutiva Caterina Grillo. Le riprese inizieranno a Palermo il 14 di questo mese per poi proseguire a Roma, Savona, Marsiglia, Barcellona e Palma fino al 21.