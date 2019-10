International Tour Film Festival, durante la quinta serata premiato “Il Boss delle Pizze” Nicola Vizzini

Si è svolta presso la suggestiva cornice della Cittadella della Musica di Civitavecchia la terza serata dell’International Tour Film Festival, il festival itinerante di cortometraggi e lungometraggi che da questa estate ha toccato alcune delle località più belle del litorale laziale come Santa Severa, Santa Marinella, Tolfa e Cerveteri. Una serata davvero speciale davanti a tanti studenti e appassionati del mondo dello spettacolo, dato che il primo dei due premi previsti è andato a Nicola Vizzini. Il produttore siciliano è stato premiato per il suo format “Il Boss delle Pizze” e per aver realizzato altri programmi di successo, tra cui il “Premio Renato Rascel” andato in onda su Rai 1 con ospiti eccezionali tra cui Gigi Proietti e Gina Lollobrigida:

“Il Boss delle pizze è stata una scommessa che abbiamo vinto con tanta umiltà e duro lavoro. Veniamo con Luciano (il Boss delle pizze pizzaiolo Luciano Carciotto, presente in sala ndr) da un tour che ci ha portato da Faenza a Bolzano. Sono qui perché un premio fa sempre piacere, ma ancora più piacere è sentire la vera stima di chi te lo consegna perché ha saputo davvero osservare e non soltanto vedere il nostro lavoro. Sono un ragazzo che faceva il dentista, ho preso una valigia e ci ho chiuso dentro tutti i miei sogni 20 anni fa e con la voglia di non mollare mai li sto realizzando”.

Oltre a Nicola Vizzini è salito sul palco dell’International Tour Film Festival anche il Boss delle Pizze in carne e ossa, Luciano Carciotto, che ha condiviso idealmente il premio con l’amico produttore e ha annunciato:

“Con Nicola stiamo organizzando tante cose, tra cui il Pizza Film Festival. Sarò il padrino, non vi posso dire di più. Nei prossimi giorni sarò ad a Hollywood per realizzare le pizze in occasione della cena di gala per l’Oscar alla carriera di Lina Wertmuller in cui ci saranno tantissimi grandi nomi, da Leonardo DiCaprio a Meryl Streep. Per me è un onore, sono un ragazzo di Catania che si emoziona come la prima volta che è andato a Las Vegas con gli occhi colmi di meraviglia vincendo il Best of the Best nel 2017. Non siamo mai arrivati”.

Oltre a Nicola Vizzini è stata premiata anche l’attrice e regista Maria Grazia Nazzari, volto noto al grande pubblico per tanti grandi film di successo al fianco di leggende come Terence Hill e Bud Spencer, e ultimamente regista di uno splendido cortometraggio di 15’ realizzato tutto in piano sequenza “Più data che promessa” già apprezzato a festival come quello di Cannes.

La serata dell’International Tour Film Festival è poi proseguita con la proiezione del documentario “Vinilici”, che ripercorre la storia del mitico 33 giri, e con la cena di gala presso il ristorante Dolce e Salato nel cuore di Civitavecchia.