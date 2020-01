Intervista a Federico Guarascio

“Non si sceglie dove nascere ma cosa diventare”: chi è Federico Guarascio.

Oggi noi della redazione di Close-up ci troviamo in compagnia del giovane e talentuoso produttore Federico Guarascio con cui abbiamo chiacchierato e ci ha raccontato un pò di se.

Ci racconti un pò di te, Federico? Vivi a New York. Quando ti sei trasferito là?

Mi chiamo Federico Guarascio, ho 34 anni e mi occupo di produzione di film e documentari. Vivo a New York da tre anni e ho trovato qui un ambiente a me congeniale. Le opportunità per i produttori indipendenti qui sono tante e le storie che questa città offre sono infinite, si può trovare inspirazione in ogni angolo, in ogni stazione della metro, in ogni volto e personalita’ che si incontra per la strada.

Ricordi a che età ti sei avvicinato al Cinema?

Mi sono avvicinato al cinema da piccolo, era una sorta di vocazione innata in me o almeno e’ quello che io voglio credere. C’era una videoteca sotto casa mia a Roma in zona Monteverde vecchio ed io ricordo che spendevo più tempo lì che a casa a studiare. Ho una sorta di "memoria cinematografica" per cui qualsiasi immagine o ricordo rievoca in me un correlato visuale cinematografico.

C’è stato un momento o un’occasione in cui hai pensato di voler abbandonare?

All’inizio non e’ stato facile lasciare Roma, la città in cui sono nato ed ho vissuto tutta la mia vita per venire qui senza conoscere nessuno. Ma superata l’iniziale situazione di disagio, i miei sforzi sono stati ampiamente ripagati. In tre anni ho avuto esperienze lavorative gratificanti, ho conosciuto gente meravigliosa e sono cresciuto a livello professionale e umano.

Tre aneddoti che ti sono rimasti impressi di un set o su tuoi set.

Sicuramente lavorare con Alex Lora e’ un’esperienza importante e gratificante sotto ogni punto di vista. Imparare dalla sua sensibilità artistica e trovare soluzioni pratiche per rendere reale la sua visione e’ stata una delle più grandi lezioni che ho imparato come produttore qui, e sono ansioso di metterla in pratica in progetti futuri, come del resto sto già facendo.