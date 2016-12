Intervista a Matteo Santilli, ideatore di Together theatre, originale community teatrale romana.

Together Theatre, prima community romana di artisti appartenenti al mondo del teatro si prefigge lo scopo di dar vita a progetti originali di varia natura: un polo di creazione degno di un cross-inspirational place, nato per dimostrare che, con una comunicazione efficace e un’organizzazione adeguata, autoprodursi diventa possibile.

Uno dei primi progetti creati dal Together Theatre è lo spettacolo SOAP OPERETTA, il "musithrillercommedia"di Enza Li Gioi in scena al Teatro Abarico Di Roma di Roma, dal 16 al 20 Febbraio.

Abbiamo incontrato Matteo Santilli, ideatore del progetto, nato con lo scopo di portare una nuova dimensione del teatro a Roma.

Come è nata la community teatrale Together Theatre e quali sono gli obiettivi?

La community teatrale Together Theatre è uno dei tanti e innovativi progetti nati da TOGETHER.

TOGETHER è un cross-inspirational place, nel cuore di Trastevere.

Uno spazio abitativo in cui la community locale incontra la community globale dando vita a un network internazionale di individui che operano nei campi più disparati tra cui quelli dell’arte, innovazione, internet e comunicazione, la cui collaborazione mira a generare progetti di impatto sociale, economico ed artistico.

Attraverso la piattaforma online, chiunque può proporre ed organizzare eventi ed attività con l’obiettivo di diffondere ispirarazione, trasmettere conoscenze ed entusiasmo e favorire il flusso di serendipity.

A meno di due anni di distanza, da TOGETHER nasce il Together Theatre che estende la stessa filosofia ad appassionati e professionisti del teatro.

L’obiettivo è quello di creare una community di artisti appartenenti al mondo del teatro che possano, in linea con la filosofia e i principi di Together, dar vita a progetti teatrali originali ed indipendenti.

Una community teatrale. Una grande famiglia composta da attori, registi, sceneggiatori, tecnici etc. in cui ogni membro ha la possibilità di proporre al resto della community iniziative che vanno dalla messa in scena di uno spettacolo, all’organizzazione di workshop, sessioni di brainstorming, gruppi di scrittura e qualsiasi altra attività teatrale.

Together Theatre ha lo scopo di agevolare l’autoproduzione di progetti e iniziative originali. Chi può far parte del progetto?

L’iscrizione alla community è totalmente libera e gratuita: basta registrarsi sul sito.

Verranno richieste una serie informazioni personali che ci permetteranno di avere un database ben profilato di artisti teatrali.

Ovviamente questo database sarà poi messo a disposizione dei membri della community: tante volte capita di avere un buon copione ma non il regista o determinati attori/attrici, altre volte si ha bisogno di figure tecniche e non se ne conoscono, altre ancora bisogna effettuare delle sostituzioni improvvise... in tutte queste ed altre situazioni, i membri potranno ricercare queste figure all’interno del database, andando a filtrare per determinate caratteristiche anagrafiche, professionali e di esperienza.

Dal 16 al 20 febbraio, sarà in scena Soap Operetta, di Enza Li Gioi, uno dei primi progetti nati dalla community Together Theatre. Quali caratteristiche devono avere i progetti realizzati dalla community ?

Non ci sono caratteristiche ben precise per includere un progetto teatrale all’interno del Together Theatre.

Operando tutti sotto lo stesso nome e facendo parte tutti della stessa community, il nostro scopo è quello di avere una forza notevolmente maggiore rispetto a quella che un singolo o anche un solo gruppo di artisti può arrivare ad avere.

Parliamo di forza in termini contrattuali (ci sono diversi teatri e spazi prove che stanno avviando una convenzione con noi ) ma soprattutto intendo forza in termini comunicativi.

La voce di una community raggiunge dei volumi che difficilmente si raggiungono operando singolarmente.

E poi c’è la filosofia Inspirational di Together: noi vogliamo, tramite eventi organizzati dentro e fuori le case di Together, permettere agli artisti di questa community di potersi ispirare a vicenda, subire una contaminazione di idee e di stile mettendoli in contatto non solo digitalmente ma anche e soprattutto fisicamente.

Uno dei primi progetti nati dal Together Theatre è stato SOAP OPERETTA e sarà uno dei primi ad andare nei teatri, al di fuori della casa Together.

E’ uno spettacolo brillante, scritto egregiamente e messo in scena da una regista e un cast di attori molto bravi e molto diversi fra di loro. Per me questi sono fattori sufficienti affinché diventi un grande successo.

In che modo la community, nata da una tua idea, può contribuire all’autoproduzione di progetti e iniziative originali?

Oltre alle convenzioni e agevolazioni che stiamo riuscendo a prendere con i teatri e altre strutture del settore, oltre ad intervenire per aiutare gli artisti nell’organizzazione e pianificazione dell’attività teatrale, a noi spetta il compito che è poi il punto di forza di questo progetto, la comunicazione.

Stiamo sperimentando nuove forme di comunicazione e stiamo migliorando quelle già esistenti perché per noi è proprio questo quello di cui hanno bisogno tanti progetti teatrali indipendenti della scena attuale: darsi un tono di professionalità.

Nel circuito teatrale indipendente ci sono lavori che arrivano ad essere anche migliori di quelli proposti nei circuiti convenzionali, noi vogliamo permettere al potenziale pubblico di percepire questa qualità o comunque di sentirsi attratti da quest’arte così bella ma così troppo spesso lasciata in secondo piano.

Ovviamente faremo anche in modo di incanalare tutte queste voci aumentando sempre più la visibilità della community del Together Theatre e quindi, di conseguenza, quella dei suoi membri e dei loro progetti teatrali.

Prossimi progetti?

Ci sono già altri spettacoli, incontri e workshop in cantiere ma fondamentalmente la risposta è tutto ciò che i membri vorranno proporre.

Noi siamo sempre in attesa di ascoltare le loro idee e supportarli per trasformarle in realtà!

Piattaforma on line http://togethernetworg.org

Sito http://blog.togethernetwork.org/theatre

Facebook ufficiale https://www.facebook.com/togetherntwk